İBB Başkan adayı Kurum: Gelin 31 Mart'ta sağlam İstanbul'dan yana olun

Kurum, partisinin Sancaktepe'de düzenlediği, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı mitingde yaptığı konuşmada, İstanbul'un artık kararını verdiğini söyledi.

Ancak samimi hayallerin muradına kavuşacağını belirten Kurum, "Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmasın, bütün yuvalarımız, İstanbul'umuzun bütün sokakları güvenli hale gelsin. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki trafik çile olmaktan çıksın. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki sokakları huzur ve güvenle dolsun, gençlerimiz geleceğe umutla baksın, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul olsun." ifadesini kullandı.

Kurum, İstanbul'u asla kendi kaderine terk etmeyeceğini kaydederek, "Söz veriyoruz. Milletimizin her anında hep yanında olacağız. Bu söz ama onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez, bu söz eser adamlarının sözüdür. Bu söz, sağlam adamların sözüdür, bu söz Murat Kurum sözüdür, bu söz liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür." diye konuştu.

İstanbul'un bugün iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz olduğunu dile getiren Kurum, şunları söyledi:

"Çünkü geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul, liyakatsizliğin kurbanı oldu, beceriksizliğe mahkum edildi. 'Bu şehri depreme hazırlayacağız.' dediler, tek bir çivi çakmadılar. Reklama ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. 'Ulaşım sorununu çözeceğiz.' dediler, bugün İstanbul'un ulaşımı tam bir çileye dönüştü. Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler. İstanbul'un kaynaklarını, yetimin hakkıdır demeden balya balya kendi istikballeri için dağıttılar. Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular. Yetmedi, 'İsrafı bitirdik.' dediler, en büyük israfı yaptılar."

Mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin verdiği hiçbir sözü yerine getirmediğine dikkati çeken Kurum, "100 bin konutu, metro hatlarını, megabüsleri, Hızray'ı unuttular. Şimdi televizyonda soruyorlar, 'Bu vaatleri vermiştiniz.' diye, 'Ben öyle bir vaat hatırlamıyorum.' diyor, adam vaadini bile hatırlamıyor. Bu millete yalan söylediler, kandırdılar, aldattılar hala aldatmaya da devam ediyorlar. 2019'daki kampanyalarında geldiler, konuştular, vadettiler, Sancaktepe'nin oyunu isteyip gittiler. Yüzlerce vaat verdiler, makamlarına oturur oturmaz bütün vaatleri unuttular. Biz deprem bölgesinde kardeşlerimiz için sağlam ve huzurlu yuvalar yaparken, bunlar balya balya para kuleleri yaptılar. Devlete, millete mal beyanlarını açıkladılar, sonra bir baktık, 1,5 milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Kurum, dün düzenlenen ve ilk 6 ay ile 1 yıllık acil eylem planını açıkladığı "İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar" toplantısına dikkati çekerek büyük ve güçlü Türkiye'yi hedeflediklerini söyledi.

Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlere işaret eden Kurum, "Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yıllarının hesabını iki gün sonra soracak. Sandık milletin mahkemesidir, sandık günü hesap günüdür. İşte o gün, 31 Mart'ta sandık gelecek, hesap kesilecek. Sancaktepe iki gün sonra sandıkta tüm bunların hesabını sormaya hazır mıyız?" dedi.

Kurum, seçmenlere seslenerek, şunları kaydetti:

"Buradan İstanbul'umuzun güzel insanlarına sesleniyorum, gelin iki gün sonra 31 Mart'ta gerçek belediyecilikten yana olun, İstanbul'un geleceğinden yana olun. 31 Mart'ta gelin sağlam İstanbul'dan yana olun. Her oy bir tohumdur, hizmet görürse yeşerir, emek verilirse fidan olur, karşılık bulursa orman olur. Haydi İstanbul şehrine oy ver, şehrine oy ver ki İstanbul hizmet bulsun, huzur bulsun, mutluluk bulsun."