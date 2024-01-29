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Politika

İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'da metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak

İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde konuşan AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, 'İstanbul'da metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak. 31 Mart akşamı İstanbul'un evladı kardeşi yoldaşı olmaya talibim' dedi.

29 Ocak 2024 Pazartesi 12:40 - Güncelleme:
İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'da metro gitmeyen hiçbir ilçemiz kalmayacak
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı Açılış Töreni'nde konuştu.

"BU DEV YATIRIMLARLA TÜRKİYE DAHA DA HIZLANIYOR"

85 milyon vatandaşımızı saygıyla selamlıyorum. Bugün İstanbul yeni bir ulaşım hamlesi ile buluşuyor. Bu dev yatırımlarla Türkiye daha da hızlanıyor. Kağıthane-Gayrettepe metro hattının İstanbul'da yapılacak pek çok projeye örnek olmasını diliyorum.

Adaylığımızın ilk gününden itibaren yollara düştük. Planlarımızı yaptık. Kıymetli bakanımızla birlikte İstanbulluların bizde ne beklediğini okuduk. İstanbul'un her alanda kayıp yaşadığı 5 yılı hep birlikte telafi edeceğiz.

'METRO GİTMEYEN HİÇBİR İLÇEMİZ KALMAYACAK'

İstanbullular mevcut CHP'li yönetimce bekletiliyor. Yılda 288 saat trafikte geçiyor. Trafik çilesi 3 buçuk yılı alıp götürüyor. Milletimiz bize 31 Mart sonrasına hazır olun diyor. Ekibimizle birlikte el ele vererek İstanbul'un 10 yıllık vizyonunu oraya koyduk. Canla başla çalışacağız. İlk beş yılın sonunda metro gitmeyen ilçemiz kalmayacak. İstanbul'un trafiğini büyük oranda iyileştireceğiz. 10 yılın sonunda trafik çilesi son bulacaktır.

31 Mart akşamı İstanbul'un evladı olmaya yoldaşı olmaya talibim. Bundan önce nasıl depremlerde sahalarda gördüyseniz, 31 Mart akşamı da sahada olacağız. Milletimiz için çalışacağız, çalışacağız.

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