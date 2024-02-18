İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'un fetret devrini hep birlikte bitireceğiz

Kurum, Bayrampaşa'da MHP Seçmen İletişim Merkezi (SİM) açılışında yaptığı konuşmada, her zaman millete hizmet anlayışında olduklarını ve millete sırtını yaslayarak çalıştıklarını söyledi.

Hiçbir zaman kirli ittifakların içerisinde olmadıklarını dile getiren Kurum, "Ay yıldızı bayrağımız için, bu ülkemizin her bir karış toprağı için canla başla mücadele verdik. Bu uğurda şehitler verdik, bu uğurda gazilerimiz oldu. Ama bir gün olsun başımızı öne eğmedik. Hep büyük ve güçlü Türkiye ideali için, büyük ve güçlü Türkiye hedefleri için Cumhur İttifakı'mızla el ele vererek ülkemizin yarınları için aşkla, şevkle çalıştık." diye konuştu.

Kurum, hiçbir zaman bahane üretmeyeceklerini, mazeret belediyeciliği yapmayacaklarını vurgulayarak, "Biz gerçek belediyecilik yapacağız. Milletimizle el ele vereceğiz, milletimiz, ülkemiz için gece gündüz koşturacağız. Biz sahada olacağız, milletimizin yanında olacağız ve çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı ile girdikleri her seçimde galip geldiklerini belirten Kurum, 15 Temmuz gecesi kurdukları ittifakta, birliktelikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kardeşlik hukuku içerisinde çalıştığını dile getirdi.

Murat Kurum, kendilerine yakışanın, ülkenin geleceği için çok daha güçlü adımlar atmak olduğunu belirterek, 5 yıldır ötekileştirilen, boş verilen, bir basamak olarak görülen İstanbul için Cumhur İttifakı ile sokak sokak, mahalle mahalle çalışacaklarını söyledi.

Herkese gideceklerini dile getiren Kurum, "31 Mart akşamı tüm İstanbul kazanacak. 31 Mart akşamı Eren Bülbül'ün annesi, Aybüke öğretmenin annesi kazanacak. 31 Mart akşamı kimse kaybetmeyecek, İstanbul kazanacak, İstanbullular kazanacak. Hep birlikte İstanbul'un o 5 yıldır üzülen, yorulan 571 yıllık onurunu, gururunu hep birlikte ayağa kaldıracağız, fetret devrini hep birlikte bitireceğiz, yeniden dirilişini, yeniden yükselişini hep birlikte başlatacağız." şeklinde konuştu.

- "MESELESİ TÜRKİYE, MESELESİ İSTANBUL MURAT BAŞKANIN"



TBMM Başkanvekili Celal Adan ise Murat Kurum'un kirli ittifaktan bahsettiğini, milletin bu kirli ittifakın farkında olduğunu söyledi.

Muhalefetin birbirine girdiğini, birbirlerinin aleyhinde konuşa konuşa siyaset kurumunu yıprattıklarını belirten Adan, "'Allah onları bizden uzak tutsun'dan başka yapacağımız bir dua yok. İstiklal Marşı söylemeyen bir partinin desteğiyle Allah bize belediye başkanlığı nasip etmesin. İstanbul'un belli ilçelerinde, Türkiye'nin belli vilayetlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, İstiklal Marşı söylemeyenlerle ittifak kurdu. Bunlara müsaade edeceğiz mi?" diye konuştu.

Adan, Murat Kurum'un genç yaşından beri hayatını milletine adamış biri olduğunu vurgulayarak, "Siyaseti çok eski yıllardan beri yapan bir arkadaşınız olarak Allah'a şahitlik ederim ki meselesi Türkiye, meselesi İstanbul Murat başkanın. Bakanlık döneminde yapmış olduğu bütün icraatlarda milletin aleyhine oluşmuş hiçbir karar yok. Dünyanın en büyük felaketiyle, depremle karşılaştık. O bölgelerde Murat başkanın imzasıyla yapılan binalarda ufak bir boya bozuntusu bile yok." ifadelerini kullandı.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu da durmadan, duraklamadan çalışacaklarını, en güzel hizmetleri, eserleri İstanbullunun emrine amade kılacaklarını belirterek, "Yapılan anketlerde Cumhur İttifakı'nın adaylarının her noktada başta olduğunu ve bu milletin iradesiyle de 1 Nisan sabahı kolları sıvayarak sizin emrinize amade olacağını görüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek MHP Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Açılışa, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, Cumhur İttifakı'nın Bayrampaşa Belediye Başkan adayı İlknur Kovaç Bayraktar ile çok sayıda kişi katıldı.