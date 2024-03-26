İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'un kaynaklarını kendileri için harcadılar

Eyüpsultan'da seçim otobüsünden halka seslenen Kurum, ilçedekilerin yol arkadaşı olduğunu söyledi.

Kurum, Eyüpsultan'ın 31 Mart'ı müjdelediğini belirterek, "İnşallah hep birlikte sandığa gidip, sandıkta İstanbul'u unutanlara, İstanbul'u hatırlamayanlara sandıkta cevap verecek misiniz? İstanbul'un parasını çarçur edenlere, İstanbul'un kaynaklarını israf edenlere sandıkta cevap verecek miyiz? Sandıkta İstanbul'un çocuklarının geleceğine sahip çıkacak mıyız?" diye konuştu.

İstanbulluların hayallerini gerçekleştirmek için çalışacaklarını vurgulayan Kurum, "Nasıl 5 yıldır 81 ilimizde hizmet ettiysek, afetlerde milletimizin zor zamanında hep yanında olduysak, yine 1 Nisan'dan sonra milletimizle beraber olacağız, milletin yanında olacağız, milletimizle el ele olacağız. Bizim hayalimiz, İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümü yapmak. Bizim hayalimiz, İstanbul'daki trafik çilesi bitene kadar orada metroları ve yolları, kavşakları, tünelleri yapmak." ifadelerini kullandı.

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul'a hizmet etmediğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'a verdikleri sözleri unuttular. 'İsrafı bitirdik.' deyip israf yaptılar ve İstanbul'u bir rant olarak gördüler. En acısı da İstanbul'un kaynaklarını kendi gelecekleri için harcadılar. 5 yılda 230 kilometre metro sözü verip, 17 kilometre 88 metre metro yaptılar. '5 yılda 100 bin konut yapacağız.' dediler, 5 bin 489 konut yaptılar. İstanbul'u görmezden geldiler. İstanbul'u hatırlamadılar ama hiç merak etmeyin, biz İstanbul'un her anında hep yanında olacağız. Bu söz eser adamlarının sözüdür. Bu söz Murat Kurum sözüdür. Bu söz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür.



31 Mart'ta sandığa gideceğiz, irademizi koyacağız. İstanbul'un geleceğine 31 Mart'ta gelin birlikte sahip çıkalım. 31 Mart'ta gelin İstanbul'un emanetine sahip çıkalım. Çünkü bu emanet bize Sultan Fatih'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, rahmetli Erbakan hocamızın, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Alpaslan Türkeş'in emanetidir. İstanbul bize, 22 yıldır İstanbul için, Türkiye için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir."

Kurum, seçim otobüsüyle ilçedeki caddeleri gezdi, vatandaşları selamladı.