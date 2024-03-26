İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2024 Salı / 17 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,183
  • EURO
    34,8999
  • ALTIN
    2252.3
  • BIST100
    8807.38
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'un kaynaklarını kendileri için harcadılar
Politika

İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'un kaynaklarını kendileri için harcadılar

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 'İstanbul'a verdikleri sözleri unuttular. 'İsrafı bitirdik.' deyip israf yaptılar ve İstanbul'u bir rant olarak gördüler. En acısı da İstanbul'un kaynaklarını kendi gelecekleri için harcadılar.' dedi.

AA26 Mart 2024 Salı 21:17 - Güncelleme:
İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'un kaynaklarını kendileri için harcadılar
ABONE OL

Eyüpsultan'da seçim otobüsünden halka seslenen Kurum, ilçedekilerin yol arkadaşı olduğunu söyledi.

Kurum, Eyüpsultan'ın 31 Mart'ı müjdelediğini belirterek, "İnşallah hep birlikte sandığa gidip, sandıkta İstanbul'u unutanlara, İstanbul'u hatırlamayanlara sandıkta cevap verecek misiniz? İstanbul'un parasını çarçur edenlere, İstanbul'un kaynaklarını israf edenlere sandıkta cevap verecek miyiz? Sandıkta İstanbul'un çocuklarının geleceğine sahip çıkacak mıyız?" diye konuştu.

İstanbulluların hayallerini gerçekleştirmek için çalışacaklarını vurgulayan Kurum, "Nasıl 5 yıldır 81 ilimizde hizmet ettiysek, afetlerde milletimizin zor zamanında hep yanında olduysak, yine 1 Nisan'dan sonra milletimizle beraber olacağız, milletin yanında olacağız, milletimizle el ele olacağız. Bizim hayalimiz, İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümü yapmak. Bizim hayalimiz, İstanbul'daki trafik çilesi bitene kadar orada metroları ve yolları, kavşakları, tünelleri yapmak." ifadelerini kullandı.

"BU SÖZ MURAT KURUM SÖZÜDÜR"

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul'a hizmet etmediğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'a verdikleri sözleri unuttular. 'İsrafı bitirdik.' deyip israf yaptılar ve İstanbul'u bir rant olarak gördüler. En acısı da İstanbul'un kaynaklarını kendi gelecekleri için harcadılar. 5 yılda 230 kilometre metro sözü verip, 17 kilometre 88 metre metro yaptılar. '5 yılda 100 bin konut yapacağız.' dediler, 5 bin 489 konut yaptılar. İstanbul'u görmezden geldiler. İstanbul'u hatırlamadılar ama hiç merak etmeyin, biz İstanbul'un her anında hep yanında olacağız. Bu söz eser adamlarının sözüdür. Bu söz Murat Kurum sözüdür. Bu söz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür.

31 Mart'ta sandığa gideceğiz, irademizi koyacağız. İstanbul'un geleceğine 31 Mart'ta gelin birlikte sahip çıkalım. 31 Mart'ta gelin İstanbul'un emanetine sahip çıkalım. Çünkü bu emanet bize Sultan Fatih'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, rahmetli Erbakan hocamızın, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Alpaslan Türkeş'in emanetidir. İstanbul bize, 22 yıldır İstanbul için, Türkiye için gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir."

Kurum, seçim otobüsüyle ilçedeki caddeleri gezdi, vatandaşları selamladı.

  • İBB Başkan adayı Kurum
  • İBB Başkan adayı Murat Kurum
  • eyüpsultan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.