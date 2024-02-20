İBB Başkan adayı Kurum: Nereden talimat aldıklarını biliyoruz

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 24 TV ve 24 RADYO ortak canlı yayınında Star Gazetesi Yazarı Fadime Özkan, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök'ün sorularını cevapladı.

CHP ile DEM Parti arasındaki 'kent uzlaşısı' görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "Biz kim, kiminle ittifak yaptığına bakmayacağız dedik. İstanbullunun da beklentisi bu. Biz İstanbul'un bu durağanlığına son vereceğiz. Nereden talimat aldıklarını biliyoruz. Onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun biz bu seçimi alacağız. İstanbul'un fetret devrini bitireceğiz. İstanbullu illallah etmiş." ifadelerini kullandı.

DEM Parti'nin Kandil'in talimatlarıyla hareket ettiğine dikkati çeken Kurum, "Kandil'in talimatlarıyla hareket eden bir aday çıkıyor. Ondan sonra o adayı gelen talimatla değiştiriyorlar. 'Biz o adayı çıkarmayacaktık, öbür dayı çıkaracaktık' gibi bir ittifak söz konusu. Kapı arkasındaki yapılan pazarlıklar günbegün ortada. Bunları saklamalarına gerek yok, adına başka bir isim de koymalarına gerek yok. Aleni gidin deyin ki 'biz ittifak yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Bildiğim tek şey; İstanbul'un sorunları, İstanbul'un problemleri ve İstanbullunun beklentileri. Biz 21. yüzyılın İstanbul'daki trafik sorununu konuşuyoruz. Buraya gelirken yaşadığımız trafik çilesini yaşayarak geliyoruz. Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye. Bu ittifak (Cumhur İttifakı) burada kuruldu. Bu ittifakın amacı ülkenin teknolojik bağımsızlıktır, ülkenin bölünmemesi, bu iradenin ortaya konmasıdır

Muhalefetin dezenformatik çabalarına da değinen Kurum, "Milletimize anlatacakları bir icraatı olmadıkları için gündemi değiştirerek buradaki başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar. Bugünkü İBB başkanı cumhurbaşkanı yardımcısı olarak aday oluyor, başka partileri karıştırmak için farklı gündemler peşinde koşuyor. İstanbul'a odaklanması gerektiğini kendisine anlatamadık ama İstanbullular 31 Mart'ta anlatacak." dedi.

ÇED raporunda söz konusu madeni 135 kez denetledik. O madene çevresel sorunlar nedeniyle 16 milyon lira ceza verdik, 3 ay faaliyetlerinden men ettik

SON ANKET ÇALIŞMALARI

Biz gittiğimiz her yerde öyle bir sevinç görüyoruz ki İstanbullular 40 günü iple çekiyorlar. Yapılan anketlerde de 8-10 puan yukarıda oldukları manipilasyonlarını yapıyorlardı. Sahaya çıktık, 1,5-2 puan şu an biz öne geçtik



Biz milletimizin en zor anında hep yanında oluyoruz. Ben Manavgat yangınında bütün köylere gittim. Asrın Felaketi'nde 11 ile gittim. Birçok hikayeyle karşılaşıyorsunuz ve paydaşı oluyorsunuz

Bu koltuklara talip oluyorsanız eğer belli fedakârlıklar yapmak zorundasınız. Ailenizden, sağlığınızdan, çocuklarınızdan da yapmak zorundasınız. Yapmazsanız eğer bir taraf üzülür

Ortalama 4-5 saat uyuyoruz diyebiliriz. Gece 2-3'e ancak eve gidebiliyoruz. Enerjiyi biz insanımızdan alıyoruz. Oradaki ilgiden, samimiyetten alıyoruz

Sorumluluk almazsanız eğer başarılı olamazsınız. Bakanlıkta da biz böyle çalıştık. Biz 81 ile gittik. Sayın cumhurbaşkanımızın da 'bunu Murat yapar' demesi de aldığımız görevlerde o başarıyı yakaladık

Buradaki başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar. Bilgisizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Çok net söylüyorum. Yani biz polemikten uzak duracağız dedikçe bizi polemiğe çekip yani cennet gayreti kendilerini gündemde tutmaya çalışıyorlar. Ama gündemde değiller. Çünkü İstanbul'a 5 sene hizmet etmediler.

İstanbul'da 5 sene başarısız oldular. Dolayısıyla bunu İstanbullular biliyor. Tüm milletimiz biliyor. Bir bakıyorsunuz bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak aday oluyor. Bir bakıyorsunuz CHP genel başkanlığı veya iş başkanlığına soyunuyor. Bir bakıyorsunuz başka partileri karıştırmak için farklı gündemler peşinde koşuyor. Bir bakıyorsunuz İstanbul'un sorunları varken başka yerde fotoğraf veriyor.

Yani bir İstanbul'a odaklanmasını biz anlatamadık kendisini ama inşallah 31 Mart'ta. İstanbullular kendisini anlatacak. Dolayısıyla hep bir farklı gündemi ortaya getirmek, bunların alışkanlığı ama maskeleri bu manada düştü. Neden düştü işte işin içinden çıkamayınca Sayın Cumhurbaşkanımızı ağzı alınmayacak laflar söyleyerek ülke şehir gündemini ülke gündemine taşıyarak akılları sıra milletimizi bu manada kandırmaya veya işte o başarısızlıklarını örtmeye çalışıyorlar. Ama bizim milletimiz külyutmaz. Yani yutmadığını da her seçimde gösterdi. Bu seçimde de net bir şekilde inşallah 31 Mart'ta gösterecek.

"Artık milletimiz de onların söylemlerinden bıktı yoruldu ama biz onlara rağmen onların bu duruşuna rağmen ülkemiz için yatırım yapmaya devam ediyoruz." diyen Kurum, "Onlar ne derse desinler. Biz ülkemiz için ülkemizin birliği, beraberliği için ülkemizin selameti için yatırım yapacağız. Bu ülke güçlü olacak ki dünyada söz sahibi olacak. Bu ülke güçlü olacak ki. Çocuklarımız, gençlerimiz geleceğe emin adımlarla yürüyecek. Bu ülke güçlü olacak ki buradaki kadınlar emin adımlarla sokakta yürüyecekler. Huzurla güvenle yürüyecekler. Dolayısıyla onların ne dediği hiçte umurumuzda değil. Kusura bakmasınlar. Bir kanun var bu ülkede, nizam var kanunun yönetmenin verdiği yetkiler dahilinde yapılması gerekeni şeffaf bir şekilde yönetiyoruz, yönetmeye de devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"SAHADAKİ ANKET EN GERÇEKÇİ ANKETTİR"

İstanbul'da bir deprem endişesi var. Deprem gerçeği var, ulaşım sorunu var. Yani sokaktaki huzursuzluk ve güvensizlik var. Dolayısıyla bunu vatandaşımız zaten size ne olacağını net bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla bu sahadaki anket en gerçekçi ankettir en doğru ankettir. Diğer taraftan yapılan anketlerde de hatırlayın. Bundan 2 ay önce 8-10 puan önde oldukları yönünde manipülasyonlarını yaptılar. Tezviratlar yapıyorlardı efendim, biz şöyle öndeyiz, şöyle kazanıyoruz, şöyle efendim uçuyoruz, kaçıyoruz, ne oldu? Biz sahaya çıktık milletimize projelerimizi, hayallerimizi anlattık ve projelerimizden sonra o genel yayın yönetmenleriyle yaptığımız toplantıda da ifade ettim. Bir buçuk iki puan şu an biz öne geçtik. Ya kimse kusura bakmasın yani burada İstanbulların da bir aklı var aklıyla alay etmelerini kimse kabullenemez.

11 ilde afet olacak, 14 milyon vatandaş etkilenecek, siz 3 ayda 180 bin konutun inşaatına başlatacaksınız. Bu inanmakla oluyor, çalışmakla oluyor.

Depremle ilgili herhangi bir icraat ortaya koymamış bir yönetimden bahsediyoruz. Utanmadan sıkılmadan yapılmaz, yapılamaz diyor.

Biz gitmişiz her afette milletimize söz vermişiz. O sözlerimizi tutmuşuz. 81 ilde birçok ilçede emeğim var. Burada kimler yaşıyor, Kastamonulusu yaşıyor. Bozkurtta sel olmuş gitmişiz, söz vermişiz. Şimdi yeni Bozkurt inşa edilmiş, orada yaşıyor, beni sokakta görüyor. Allah senden razı olsun diyor. Yani İzmir'de deprem oluyor, gidiyoruz orada o inşaat faaliyetlerini hemen hızlı bir şekilde yapıyoruz.

Orada sokakta CHP'li ablamız diyor ki, ben Cumhuriyet Halk Partiliyim sizin diyor farkınız bu diyor. Siz diyor söyler söylediğinizi yaparsınız diyor ama bizimkiler yapmaz diyor. Sizi tebrik ediyorum dedi. Bu Cumhuriyet Halk partili olduğunda kendisi söylüyor şimdi yani bu bir anlayış meselesi. Bu bir bakış meselesi. O yüzden de bu var.

"10 VAAT VERMİŞ BİRİNİ ANCAK GERÇEKLEŞTİRMİŞ DOKUZU HAYAL"

Vaatlerimizin yapılacağını milletimiz çok iyi biliyor. Niye? Çünkü geçmişte yapmışız kaynakta bulmuşuz. Efendim üretmişiz. Bir de neyi biliyor? Milletimiz şu anki CHP'li yönetimin vaatlerini gerçekleştirmeyeceğini de biliyor.

Neden? Çünkü 5 yılın karnesi geçtiğimiz 5 yılda aynen sizin de ifade ettiğiniz gibi 10 vaat vermiş birini ancak gerçekleştirmiş dokuzu hayal.

Müsilaj oluyor ondan sonra da "Niye müsilaj oldu?". Müsilaj ile ilgili irade ortaya koymazsan olur, Marmara'yı temizlemezsen olur, arıtma tesisi yapmazsan Müsilaj çıkar. Taahhütle yapması gereken arıtma tesisini yapmayıp bir de yapraklardan alkış beklersen müsilaj çıkar.

İstanbul deprem şehri diyoruz ve mevcut İBB Başkanı Ekrem Bey çıkıp, "650 bin konut yapılmamalı" söyleminde bulunuyor. Biz diyecek bir şey bulamıyoruz. Dertleri İstanbul değil

İstanbul'un deprem gerçeği var ve sen; "deprem dönüşümü yapılmasın". Böyle bir hedefi nasıl ortaya koyabilirsiniz ya. Bunların mantığıyla şehir 100 yılda dönüşmez. Çünkü böyle bir dertleri yok

Arıtma tesisi yapmazsan müsilaj çıkar. Yapraklardan alkış beklersen müsilaj çıkar. Bu kafayla sen İstanbul'u yönetmeye kalkarsan olmaz

İmar planlarının yapılmasıyla birlikte kentsel dönüşümde 250 bin konutu da vatandaşımızla birlikte yerinde bir dönüşüm anlayışı içerisinde yapalım istiyoruz

100 bin sosyal konut yapıyoruz. Bu konutlar satılmayacak, kiralanacak. Hem kira fiyatlarını aşağı çekecek hem de kentsel dönüşüme girecek vatandaşlarımızı bu konutlarda düşük kiralarla ikame edeceğiz

Yeni sanayi sitelerinin kurulumunu gerçekleştireceğiz. Binlerce örneğini yaptık. Hem şehirdeki trafik yükünü, afet risklerini bertaraf etmek için bu sanayi tesislerini şehrin çeperlerine taşıyacağız.

Depremde toplanma alanı vazifesi görecek şehir meydanlarımızı yenileyeceğiz.

650 bin konut zaten bizim. 300 binini Yarsı Bizden'le yapacağımız, 250 bin konutun vatandaşımızla özel sektörümüzün el ele verdiği imar düzenlemeleriyle yapacağımız, 100 bin de kiralık konutu eklediğinizde 650 bin. Bir de bakanlığınki var. Bizim hedefimiz 5 yılda İstanbul'da acil dönüşmesi gereken konutların dönüşümünü sağlamak.

İstanbul'a baktığınızda trafik bir çile haline gelmiş, İstanbullular nereye gideceğini biliyor ama ne zaman varacağını bilmiyor. Yılda 288 saatini İstanbullular trafikte kaybediyor. Ömrümüzden 3,5 yılı çalıyor.

Yarı zamanlı belediyecilik yapıldığı için sorunlarla da ilgilenen kimse de yok. Onların hedefleri 230 km metro sözü verdiler, sadece 8 km yaptılar.

Bizim amacımız ilk 5 yılda şu an 328 km metro hattımız var, bunu 650'ye çıkarmak istiyoruz, iki katına çıkaracağız. 2034'e gelindiğinde İstanbul'un 1004 km metro hattı olacak. Metro gitmeyen tek bir ilçesi kalmayacak.

Toplam 2029'da ulaşacağımız raylı sistem hattımız 650 km olacak. En önemli hatlardan biri TÜYAP'tan başlayıp Yeni Kapı'ya ulaştıracağımız bir hat.

İstanbul'da ağır vasıta yükü %25. Bu lojistik hatları yapmazsanız eğer trafik sorununu halledemezsiniz. Bunu biz lojistik hatlarla bağlayacağız. 6 yeni lojistik hat getiriyoruz

Şimdi metro işine bakalım. Şu an 328 km metro hattımız var. Bunu 650'ye çıkarmak istiyoruz. 2 katına çıkaracağız ve 2034'e geldiğinde İstanbul'un 1004 km metro hattı olacak, metro gitmeyen tek bir ilçesi kalmayacak, ilk etapta yapacağımız projelere bakacak olursak, evet, bakın şu an 332 km raylı sistemimiz var ve bu manada işte Ulaştırma Bakanlığı tarafından devam eden ve toplam 2029'da ulaşacağımız raylı sisteme hattımız 650 km olacak ve en önemli hatlardan biri işte Tüyap'tan başlayıp. Burada Haramidere, Beylikdüzü, Avcılar, Sefaköy, İncirli yine buradan Yenikapı'ya ulaştıracağımız bir hat ve yine İncirli'den devam edip burada Eyüp, Gaziosmanpaşa hattını alıyoruz. Bu kısımda boğazı geçiyoruz. Anadolu yakasına geçiyoruz ve buradan Söğütlüçeşme'ye bağladığımız bir hat var.

Mevcutta yüzde 26 raylı sistem var. Yüzde 72 de kara yolu var. 2029'da biz rayda sistem ağırlığını yüzde 37'ye çıkarmak istiyoruz. Evet ve 2029'da kara yolunda yüzde 60'a düşürmek istiyoruz. Yani insanlarımızın daha fazla toplu ulaşım kullanması önemli. Deniz ulaşımını yüzde 3 çıkararak da denizi kullanmamız lazım.

Depremde biz 1 yıl içinde konutları yapacağız, vatandaşlarımızı oturtacağız dediğimizde yine eleştirmişlerdi. "Biz bedava vereceğiz" demişlerdi. Vaadi kimin verdiği bu manada çok çok önemli

Bugüne kadar verdiğimiz her vaadi gerçekleştirmişiz. Bu anlayışla bu projeleri bilim insanlarımızla hazırladık. Bu projelerin maliyeti 58 milyar dolar. Bütçemizi iki katına çıkartacağız, verimli kullanacağız



Biz öz gelirimizi arttıracağız. İstanbul merkezli ilave kaynaklar üreterek gelirimizi arttıracağız. 58 milyar dolarlık bu projeleri biz İstanbul'a kazandıracağız. İstanbul'un kaynağı her yere yeter

İstanbul'da taksi bir marka haline gelecek. Önüne gelen taksicilik yapmayacak. Merkezi işletim bünyesinde tüm taksi işini tek dijital merkezden yöneteceğiz.

'Biz İstanbul' uygulamasında şoförüne kadar göreceksiniz. Dolayısıyla taksicinin de gezmesine gerek yok, duraklarında bekleyecekler. Gereksiz trafik yoğunluğu yapmayacaklar.

Şu an gereksiz bir şekilde İSPARK ücretlerinin yüksek olduğunu vatandaşlarımız söylüyor. Orada da otopark ücretlerine yüzde 25 indirim yapacağız. 'Parket' uygulamasıyla birlikte park sorununu çözüyor olacağız. İlk yarım saat ücretsiz. Bu haliyle de göreceksiniz İSPARK kar edecek göreceksiniz

BAŞI BOŞ SOKAK KÖPEKLERİ SORUNU

İki yakaya 50 bin kapasiteli iki sahipsiz rehabilitasyon merkezi yapacağız. Burada aşıları yapılacak, kısırlaştırma işlemleri yapılacak. İşin sonunda İstanbul sokaklarında yaşanan endişe ve korkuyu tamamen gidereceğiz

ADALETLİ SU TARİFESİ



Adaletli su tarifesi getiriyoruz. Vatandaşımızın nüfusu fazlaysa, geliri azsa oradaki tarife bedeli daha düşük olacak. İlkokul çağındaki çocukların hepsine beslenme desteği vereceğiz. İlköğretime gidecek tüm öğrenciler ulaşım hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde faydalanabilecek

Gençlerin İstanbul'unda da öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz desteği vereceğiz. Üniversite öğrencilerimize 10 bin lira eğitim bursu vereceğiz. İlk işini kuracak gençlerimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz

'DİJİTAL BEYAZ MASA'MIZ OLACAK'

Dijital Beyaz Masa'mız olacak. Her hizmeti dijital olarak tek bir merkezden yöneteceğimiz bir anlayışı getireceğiz. Bir eksik gördünüz, telefonunuzdan o eksiği direkt bana iletebileceksiniz

İBB'NİN BİLLBOARD HAZIMSIZLIĞI

Sorsanız demokrasiden bahsederler, hak derler. Parasını ödediğimiz billboardlara gece geliyorlar kendi reklamlarını yapıştırıyorlar. Hani nerede demokrasi? Sizin demokrasi anlayışınız bu mu? Öyle bir telaşlandılar ki ne yapacaklarını bilmiyorlar. Kimle ittifak yaparlarsa yapsınlar biz bu seçimi alacağız, farkla alacağız

Seçmenimizin siyasi iradesine saygı duyuyoruz. Geçmiş seçimde mevcut yönetime vermiş ama kırılmış bir İstanbullu var. Bu endişeyi giderecek anlayışın da Cumhur İttifakı'nda olduğunu net bir şekilde görüyorlar

Çalıştım, çabaladım tırnaklarımla buraya geldim. Her görevde de üstüme düşeni yaptım. Şimdi de İstanbul gibi aziz bir şehre hizmet etme arzusuyla buradayım. Ve bu vaatleri veriyorum