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Politika

İBB Başkan adayı Kurum son anket çalışmalarını paylaştı

24 TV ve 24 RADYO ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, son anket çalışmaları hakkında, '21,26-29 Murat Kurum: Muhalefet 8-10 puan öndeyiz tezviratları yapıyordu. Biz sahaya indik projelerimizi açıkladık, şu anda 1,5-2 puan öndeyiz. İstanbulluların aklıyla kimse alay edemez.' dedi.

20 Şubat 2024 Salı 22:26 - Güncelleme:
İBB Başkan adayı Kurum son anket çalışmalarını paylaştı
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Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, 24 TV ve 24 RADYO ortak canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da yapılan son anket çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulunan Kurum, "Bundan 2 ay önce 8-10 puan önde oldukları yönünde manipülasyonlarını yaptılar. Tezviratlar yapıyorlardı efendim, biz şöyle öndeyiz, şöyle kazanıyoruz, şöyle efendim uçuyoruz, kaçıyoruz, ne oldu? Biz sahaya çıktık milletimize projelerimizi, hayallerimizi anlattık ve projelerimizden sonra o genel yayın yönetmenleriyle yaptığımız toplantıda da ifade ettim. Bir buçuk iki puan şu an biz öne geçtik. Ya kimse kusura bakmasın yani burada İstanbulların da bir aklı var aklıyla alay etmelerini kimse kabullenemez." ifadelerini kullandı.

#CANLI İBB Başkan adayı Kurum: Nereden talimat aldıklarını biliyoruz
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