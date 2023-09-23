İBB, İstanbul'u 4 yılda dünyada en çok otobüs yanan şehri haline getirdi

Kabaktepe, partisinin İl Başkanlığınca Sancaktepe Meydanı'nda düzenlenen "Yeniden İstanbul" programında, İstanbul'da ilçe ilçe tüm milletvekilleriyle saha çalışması yürüttüklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mızın 28 Mayıs akşamı 'Durmak yok yola devam, çalışmaya devam edeceksiniz' talimatı gereği 81 ilde AK Parti'miz bu çalışmaları devam ettiriyor. Aynı şekilde İstanbul il teşkilatları olarak da bizler tüm milletvekillerimizle seçimden sonraki haftalarda başlayarak, bugüne kadar 11 haftadır, bu çalışmalarımızı devam ettirdik. Yine devam ettireceğiz. " diye konuştu.

Dört yıldır kurmaca yapan, kendini aldatan, manipülasyon oluşturan, algı yapan bir CHP'li İBB Başkanı ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Kabaktepe, , bunun en temel göstergelerinden birini Sancaktepe'de yaşadıklarını söyledi.

Metroyla ilgili yapılan çalışmaları ve açılan tünelleri kamyonlar getirerek çakıllarla kumlarla doldurmaya çalışan bir İBB yönetiminin olduğunu belirten Kabaktepe, "Yani açılan tünelleri yapmayan, metroları yapamayan, temel atmama törenleriyle İstanbul'u geleceğe taşıyan bir CHP'li İBB yönetiminin İstanbul'a bırakın fayda üretmeyi, şehri yarına taşıyacak en küçük bir adım atamadığını da söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, bu yaz aylarında İstanbul'da en çok yaşanılan temel kaygılardan birin su olduğuna dikkati çekerek, bugün İstanbul'da suyun akmasının en temel nedeninin 30 yıl önce iki projenin temelinin atılmasına başlanması olduğunu anlattı.

Bunun bir ufuk olduğunu dile getiren Kabaktepe, yönetilen şehrin bugününü değil, 40 yıl sonrasını da düşünerek hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı dönemindeki Istrancalar ve Melen projesine işaret eden Kabaktepe, şunları kaydetti:

"O gün Mecliste, belediyede Cumhurbaşkanımızın yanında çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Bugünkü CHP'nin o günkü temsilcileri de Istrancalar ve Melen projesine karşı çıkmıştır. Ama şu an İstanbul'un suyunun yüzde 75'i oralardan geliyor. Ben şimdi soruyorum Sayın İmamoğlu'na yeni bir baraj yatırımını İstanbul için yaptınız mı yapmadınız mı? Soruyorum, yapıldıysa açıklasınlar. Yani en temel sorunumuzla ilgili 4 yıldır hiçbir adım atamayan bir yaklaşıma ufuk darlığından değil ancak ufuk yoksunluğundan bahsetmek mümkün."

- "İSTANBUL'DA ŞU AN 50'İNİN ÜZERİNDE İSTASYONDAKİ MERDİVENLERİN ÇALIŞMADIĞI SÖYLENİYOR"



İstanbul'da metrolarda yaşanan sorunlara dikkati çeken Kabaktepe, İmamoğlu'nun adaylığı sırasında depremle suyla İETT ve metroyla ilgili çeşitli sözler verdiğini anlattı.

Kabaktepe, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrolardaki, istasyonlardaki yürüyen merdivenlerle ilgili algı yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Ama bir değerlendirme dün elime geçti. Buradan sesleniyorum. Vatandaşımız zaten metroyu kullandığı için hangi merdivenin yürüyüp yürümediğini biliyor. İstanbul'da şu an 50'inin üzerinde istasyondaki merdivenlerin çalışmadığı söyleniyor. Bunları niye çalıştırmayı başaramıyorsunuz? Geçen sefer söyledim. İstanbul'un artık sloganı 'dünyada aynı anda en çok otobüs yanan şehir' olmuş. Dünyanın en genç filosunu teslim alan CHP'li İBB 4 yılda dünyanın en beceriksiz yönetimini sergileyerek dünyada en çok otobüs yanan şehir haline getirmiştir. İETT, servis ve ulaşım hizmetlerinde beceriksiz hale gelmiştir. Belediyenin doğal afetlerde ilgili kurumları çalışamaz hale gelmiştir."

Gelecek yıl yapılacak seçimlerle ilgili yaptıkları çalışmalara değinen Kabaktepe, "Biz İstanbul'daki hemşehrilerimizle hem olan biteni konuşurken hem de İstanbul'umuzu 2024 mart seçimlerinde yeniden eser ve hizmet belediyeciliğiyle kavuşturmanın adımlarını hep birlikte atıyoruz. Mutfak çalışmalarımızı yapıyoruz. Onunla birlikte bugün olduğu gibi 11 bir haftadır olduğu gibi saha çalışmalarımızı yapıyoruz. Mart ayında da sandık çalışmalarımızı yapacağız. Yine yeniden Allah'ın izniyle AK Parti belediyeciliğiyle İstanbul'umuzu buluşturacağız." dedi.

Basın açıklamasının ardından Kabaktepe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile bazı AK Parti milletvekilleri, çalışmalar kapsamında vatandaşla buluşup esnaf ziyareti yaptı.