İBB Meclisinin genç üyeleri, Başkan Erdoğan’a teşekkür etti

Yeni dönemin ilk İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı, Ekrem İmamoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan vekilleri, katip ve encümen üyelerinin seçiminin yapılabilmesi için en genç meclis üyelerinden Kübranur Uslu ve Amine Cansu Kaba, geçici divan katibi olarak seçildi.

Mecliste yapılan konuşmaların ardından belediye başkan vekillikleri ve divan katip üyelerinin seçiminin yapıldığı esnada söz alan AK Partili Kübranur Uslu, yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Ekrem İmamoğlu’na hitaben, “Bizi anons ederken birçok insanın burada olmak isteyeceğini vurguladınız. Dolayısıyla gerçekten önemli bir makamda olduğumuzun farkındayız.” dedi.

Kübranur Uslu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Hem siyasette gençlere ve kadınlara çok fazla önem veren, gençlerin ve kadınların siyasette ön planda olmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.”

Uslu’nun konuşmasının ardından söz alan Ekrem İmamoğlu, “Elbette makamın önemi var, ama herkesin burada olma arzusunu ‘genç olma arzusu’ olarak yorumlamıştım. Yani herkes sizin kadar genç olmak ister şu anda. O açıdan söylemiştim, ama olsun.” diye konuştu.

Diğer geçici divan katibi olan AK Partili Amine Cansu Kaba ise, şu şekilde konuştu:

“Sayın Başkan ve siz değerli meclis üyelerine, beni bu göreve layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Hepimizin üstünde İstanbulluların sorumluluğu var. Biz gençler, burada genç kardeşlerimizi temsil ediyoruz. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanıma şunları söylemek istiyorum. ‘Gençlere siyasette yer vermek, ustalığın şiarındandır.’ diyor kendileri. Aynı zamanda, ‘Kendi kişisel siyasi hikayendeki başarının sırrını bir cümleyle özetleyin derseniz, kadınları demokrasiyle, siyasetle buluşturmayı başarmış olmamdır.’ diyor. Biz, hem genç hem de hanım kardeşleriniz olarak siyasette aktif rol alacağız, almaya devam edeceğiz. Bizlere önem veren, başta Cumhurbaşkanımız, ilçe başkanımız ve il başkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun.”