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Politika

İBB merkezli operasyon! 2 CHP'li belediye başkanı da gözaltında

İBB merkezli 'Yolsuzluk' ve 'Kent Uzlaşısı' operasyonunda gözaltına alınan 106 şüpheli arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da olduğu öğrenildi.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 10:06 - Güncelleme:
İBB merkezli operasyon! 2 CHP'li belediye başkanı da gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Savcılıkça, soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul genelindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

ARALARINDA ERCAN SAATÇİ DE VAR

Operasyonda, Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 79 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Bu arada operasyon kapsamında İmamoğlu'nun evindeki arama tamamlandı.

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