Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Ramazan bayramınızı şimdiden yürekten tebrik ediyorum. Rabbimden bu mübarek günler hürmetine bizleri bereketi ile kuşatmasını, zulüm altındaki kardeşlerimizi bir an önce refaha kavuşturmasını niyaz ediyorum. Ümmetin yüz akı Filistinlileri selamlıyorum. İsrail'in zulmü altındaki mazlumların felaha ermesini diliyorum.

"AK PARTİ'DE ESKİ DİYE BİR KAVRAM YOKTUR"

AK Parti'de eski diye bir tabir yoktur. Göreveler, makamlar, unvanlar gelip geçici. Aslolan bu şuurla hizmet etmek. Partimizin temsilcisi olduğu kutlu davaya bağlılığını ifade eden herkes ebedi ve ezeli AK Partilidir. Kalplerde kalıcı yer edinmektir. AK Parti kadroları olarak her kapıya gidip gönül alacağız. Her gönüle dokunmayı sürdüreceğiz.

Türkiye'deki başarılarımızı ihanetlere rağmen başardık. Kaos çıkarma niyetinde olanları engelledik. Başları her sıkıştığında ülkemize uluslararası müdahale çağrısında bulunanları, her fırsatta siyasal, inanç ve köken farklılıklar üzerinden ülkeyi ve milleti bölmeye çalışanları asla unutmadık, unutmuyoruz.

"SABOTAJLARIN HESABI YARGI ÖNÜNDE SORULACAK"

Bundan sonra Türkiye ekonomisine ve halkın refahına olan sabotajların yargı önünde hesabı sorulacaktır. Eninde sonunda adalete hesap vereceklerdir. Bizi alt etmek için ülkeyi ateşe atmak isteyenleri unutmadık. Milletimize edilen ihanetin hesabı hukuk önünde sorulur. Kuzu postuna bürünmüş sırtlanları, yanımızda yöremizde dolaşan riyakarları da çok iyi biliyoruz.

Türkiye'nin kaderi ile Cumhur İttifakı'nın kaderi birdir. Son dönemdeki gelişmeler de bunu ispatlamıştır. Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 2023 seçimlerini kazandık ve Meclis'te çoğunluğu kazandık.

"YAMYAMLIĞIN KİTABI YAZILMIŞ"

Yanan otobüslerin, çalışmayan merdivenlerin suçu bile İstanbullu kardeşlerimize yükleniyor. Kaynakların eser ve hizmet yerine birilerinin şahsi hırsları ve çıkarların için kullandığı ortaya çıkıyor. İstanbul'un Büyükşehir'de yolsuzlukta yamyamlığın kitabının yazıldığı anlaşılıyor.

"İTİRAFÇI OLMAK İÇİN SIRAYA GİRDİLER"

Çalana değil yakalayana kızıyorlar. CHP yönetimi insanları sokağa dökerek skandalı örtbas etme çabasına girdi. İBB'deki yolsuzluğu CHP'liler ihbar etti. İtirafçı olmak için sıraya girdiler. CHP'liler paylaşım kavgasıyla birbirini ihbar etme yarışına girdi.

"YOLSUZLUK ÇARKINIZ DEŞİFRE OLDU"

Yolsuzluk çarkınız deşifre olmuştur. Dürüst ve şeffaf olun. Sağa sola çamur atmayı bırakın. Partiniz içindeki bilek güreşinden bizden destek alma niyetinden vazgeçin. Ağzı bozuk müptezellerle sokakları terörize etmekten vazgeçin. Olduğunu çukura halkımızı çekmeye çalışmayın.

CHP'nin paylaşım kavgası neden AK Parti'ye mal ediliyor?