2 Temmuz 2021 Cuma 09:03 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 09:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Nisan 2020'de sağlık çalışanlarına tanıdığı 'Ücretsiz Ulaşım ve Otopark' hizmetini normalleşmeyi bahane ederek dün kaldırdı.

Kararı attığı SMS'le duyuran İBB mesajında şunları kaydetti: "Değerli sağlık çalışanımız, 1 Temmuz 2021 tarihinde normalleşme sürecinin başlaması ile kartınızı ulaşım geçişlerinde ücret ödeyerek kullanmaya devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz."

İBB'nin bu kararı sağlık çalışanları tarafından 'hayal kırıklığı' olarak değerlendirildi. AKŞAM'a konuşan bir sağlık çalışanı, "Bizler ailelerimizden ayrı günlerce, haftalarca büyük fedakârlıklar yaparak vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Bizler bu bağlamda sınırlı değil tam tersi sınırsız ulaşım kartı talep ediyorduk. Alınan karar hayal kırıklığı" dedi.

Karara sosyal medyadan da büyük tepki yağdı, kullanıcılar "Pandemi bitti mi sağlık çalışanları çalışmıyor mu? Değerli sağlık çalışanları için minnetin sonuna gelmişiz. Tüm yaşananlardan sonra indirimli kart kullanabilir seviyede değilmişiz" diyerek İBB'ye tepki gösterdi.