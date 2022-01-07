İBB'de kıyım sürüyor! 15 Temmuz gazisini de işten çıkardılar

A Haber 7 Ocak 2022 Cuma 13:29 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 13:31

Yerel seçim öncesinde hiçbir işçinin işine son verilmeyeceğine dair söz verilmişti. Ancak İBB yönetiminin CHP'ye geçmesiyle birlikte sözler unutuldu. İşçiler, birer birer kapının önüne kondu, konulmaya da devam ediliyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin işten çıkardıkları arasında 15 Temmuz gazileri de var. A Haber'in haberine göre 31 Aralık'tan itibaren yaklaşık 30 işçi işten çıkarıldı.

15 Temmuz Gazisi Cengiz Özdemir, yaşadıklarını anlattı.

Özdemir, "31 Aralık günü işimize son verildi. Hiçbir gerekçe gösterilmeden çalıştığımız birimin kapatılmasına karar verilmiş. Bize de kabul edemeyeceğimiz bir teklifle önümüze geldiler. İş hakkımız fesh edilmiş." dedi.

"ONUN CEZASINI ÇEKTİM"

15 Temmuz'da İBB önünde yaralandığını belirten Özdemir, "Demek ki biz hiçbir şey yapmamışız ki zaten sakat yüzde 89 engelli bir vatandaşım, şehit olan arkadaşlarımla beraber o gece burada vatandaş olarak mücadele verdik ama onun cezasını çektim ben şu anda. İki tane çocuk okutuyorum biri üniversitede biri lisede. Şu anda Allah'tan başka dayanacağımız kimse yok. Spor İstanbul birimindeydim. Bize çıkın gidin dediler." şeklinde konuştu.

TAMAMINI DAĞITTILAR

19 yıldır Spor İstanbul'da tesis yöneticisi olarak çalışan Rasim Yağar, "Bizim gibi yaklaşık 300'e yakın insan Spor İstanbul'dan toplamda da 15 bine yakın insan Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Bizler yıllarca emek vermiş bir kadroyuz. Tamamını dağıttılar. Kiminin ev taksit borçları var kimisi çocuk okutuyor. 45-50 yaşları arasında bundan sonra yeni bir başlangıç yapmaları çok zor." ifadelerini kullandı.

"EŞİM BİR SUÇ MU İŞLEDİN DİYE SORUYOR"

Yağar, "Ben şahsen şu an benim çevrem ilk defa canlı yayından duyuyor 2 aydır çevreme bile söyleyemedim. Eşim de soruyor bana niye attılar diyor bir suç mu işledin diyor. İki tane çocuğum okuyor benim üniversitede bir tane kızım lisede okuyor. Bu yapılan haksızlığı Türk halkına buradan duyuruyoruz. 13 Ocak Perşembe günü saat 12'de Vatan Caddesi Spor İstanbul'un önünde İBB'den çıkarılan arkadaşlar olarak tüm İstanbul kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir basın açıklaması yapacağız. Buradan tüm Türkiye'ye İstanbul halkına çağrı yapıyorum lütfen bu çağrımıza kulak versinler." dedi.