İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2024 Cuma / 17 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1199
  • EURO
    38,0615
  • ALTIN
    2867.96
  • BIST100
    9915.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İBB'den skandal hamle! İndirimin iptali için dava açtılar
Politika

İBB'den skandal hamle! İndirimin iptali için dava açtılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) doğal gaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan yüzde 12 oranındaki doğal gaz indiriminin iptal edilmesi için dava açtı. İGDAŞ'ın davayı kazanması durumunda İstanbul halkına faturası 7,7 milyar TL olacak.

20 Eylül 2024 Cuma 17:31 - Güncelleme:
İBB'den skandal hamle! İndirimin iptali için dava açtılar
ABONE OL

Bilindiği üzere Türkiye'de doğal gaz fiyatlarının belirlenmesinde öncelikli iki etken bulunuyor. BOTAŞ tarafından belirlenen birim gaz alım bedeli ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen sistem kullanım bedeli...

EPDK; 2022 yılının son günlerinde yaptığı düzenleme ile bütün dağıtım bölgeleri için sistem kullanım bedellerini belirlemiş, İGDAŞ'ın da sistem kullanım bedelinde yüzde 56,8 oranında indirime gitmişti. Yapılan bu düzenleme neticesinde 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İstanbul'da doğal gaz fiyatlarında yüzde 12,13 (on iki virgül on üç) oranında indirim yapılmıştı.

Yapılan indirim ile İGDAŞ'ın 5.7 milyon abonesi o tarihten bugüne doğal gazın sistem kullanım bedeli için toplamda 14,6 milyar TL ödeyecekken, 6,9 milyar TL ödedi. Böylelikle 7,7 milyar TL'lik rakam İstanbul halkının cebinde kalmış oldu.

İGDAŞ; İSTANBUL HALKININ CEBİNDE KALAN 7,7 MİLYAR TL'YE GÖZ KOYDU...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin doğal gaz dağıtımından sorumlu kuruluşu İGDAŞ İstanbullu vatandaşa önemli bir kazanç sağlayan bu indirim kararını mahkemeye taşıdı. İGDAŞ; EPDK'nın indirim kararının iptal edilmesi ve vatandaşın cebinde kalan miktarın İGDAŞ bütçesine geri ödenmesi için dava açtı.

İGDAŞ dava dilekçesinde, EPDK'nın sistem kullanım bedelini belirleme yöntemini eleştirerek kendisinin Türkiye'de hizmet veren diğer dağıtım şirketlerinden farklı bir konumda olduğunu savundu.

İGDAŞ; sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasında etkili olan işçilik maliyetlerini gerekçe göstererek; kendi işçilerinin sendikalı olduğunu vurguladı..."işçi giderlerinin de diğer doğal gaz dağıtım şirketleri ile kıyaslanarak belirlenmesinin yerinde olmadığını" iddia etti.

"ÇALIŞANLARI SENDİKALI OLDUĞU GEREKÇESİ İLE TARİFE YÜKSELTİLEMEZ"

EPDK tarafından mahkemeye verilen savunma dilekçesinde ise İGDAŞ çalışanlarının sendika üyesi oluşu veya toplu iş sözleşmesindeki mevcut hükümler ileri sürülerek tarife yükseltilmesinin istenmesinin hukuki olmadığı vurgulandı.

İGDAŞ'ın daha önce doğal gaz dağıtım lisansında herhangi bir istisnai hak talep etmediğini ayrıca şirkete de ilave bir yükümlülük getirilmediğini hatırlatan EPDK; buna rağmen İGDAŞ'ın sahip olduğu abone sayısı sebebi ile dağıtım hizmetinin kesintiye uğramaması için her türlü kolaylığın sağlandığını ifade etti. EPDK; indirim kararının hukuki olduğunu vurgulayarak İGDAŞ'a yönelik hukuka aykırı hiçbir uygulamanın söz konusu olmadığının altını çizdi.

  • igdaş
  • İstanbul büyükşehir belediyesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.