  • Yenikapı'da manipülasyon yapmışlardı! İBB'nin araç sayısı 4 katına çıktı: Yarısında takip sistemi bile yok
Politika

Yenikapı'da manipülasyon yapmışlardı! İBB'nin araç sayısı 4 katına çıktı: Yarısında takip sistemi bile yok

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, araç sayısı ve araç takip sistemi verileri üzerinden CHP'li İBB yönetimine tepki göstererek 'Göreve geldiklerinde ilk iş olarak hizmet araçlarını Yenikapı'ya çekerek manipülasyon ve şov yapmışlardı. İBB'nin 2019'da 1.857 olan araç sayısı bugün 7.784'e yükselmiş durumda. Bu araçların 3 bin 565'inde araç takip sistemi olmadığı ortaya çıktı' dedi.

HABER MERKEZİ28 Nisan 2026 Salı 21:05
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) faaliyet raporuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Özdemir paylaşımında, "Göreve geldiklerinde ilk iş olarak hizmet araçlarını Yenikapı'ya çekerek manipülasyon ve şov yapmışlardı" ifadelerini kullandı.

İBB'nin araç sayısındaki artışa vurgu yapan Özdemir, "Bugün geldiğimiz noktada, İBB'nin 2019'da 1.857 olan araç sayısı 7.784'e yükselmiş durumda. Üstelik bu araçların 3 bin 565'inde araç takip sistemi olmadığı ortaya çıktı" dedi.

"İSTANBULLU HİZMET BEKLEDİ, KARŞISINA ŞOV ÇIKTI"

Özdemir, paylaşımında ayrıca, "Takip sistemine kaydedilmeyen araçların kimler tarafından, nerede ve nasıl kullanıldığı bilinmiyor. İstanbullu hizmet bekledi, karşısına şov çıktı" ifadelerine yer verdi.

