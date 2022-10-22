İBB'nin Hadımköy'deki Halk Ekmek fabrikasında aylardır ekmek üretilmiyor

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, fabrikanın AK Parti döneminde projelendirildiği, projenin finansı için İBB Meclisi'ne teklif sunulduğu, Ekrem İmamoğlu dahil tüm CHP'li İBB Meclis üyelerinin ret oyu verdiği kaydedildi.

Teklifin oy çokluğuyla kabul edildiği ve 2018'de projenin yapımına başlandığı aktarılan açıklamada, fabrika için teknik ekipmanların AK Parti döneminde alındığı, CHP'li İBB döneminde fabrikanın yapım çalışmalarının büyük kesintiye uğradığı, 23 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından fabrika açılış töreni yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Ancak fabrikanın açılışının sadece törenden ibaret olduğu, o gün bugündür fabrikada ekmek üretiminin yapılmadığı tespit edildi. Bunun üzerine konu, İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından 15 Ekim'de İBB Meclisi gündemine getirildi. İBB Başkanlığına soru önergesi verildi ancak hala cevap verilmedi." ifadeleri kullanıldı.

İBB Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nın CHP'nin iddia ettiği gibi yüzde 1 seviyesindeyken devredilmediği, 320 milyon lira yatırım yapıldığı ve yüzde 46'sının tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fabrikanın çalışmadığı, ekmek üretmediği tespitimiz İBB yönetimi tarafından inkar edilememesi bir yana, konuyu sümen altı etmek için duymamazlıktan gelmeye devam ettiler. Ancak konunun sahipsiz kalmaması, milyonlarca dolar para ve paha biçilemez emekler sarf edilerek inşa edilen halk ekmek fabrikasının çürümeye terk edilmesine fırsat vermemek için bu sefer de Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı M. Ejder Batur 19 Ekim'de konuyla ilgili açıklama yaptı. 24 TV'nin sorularını yanıtlayan Batur, 'Fabrika sadece o gün CHP lideri ve İBB Başkanı'nın şovuna hizmet etmek için açılmış. Sonra da kapatılmış. Ekmek üretmek gibi bir dertleri olmadığı, o gün bugündür fabrikada ekmek üretmemelerinden belli' dedi."

- "FABRİKANIN VARLIĞINI UNUTAN CHP YÖNETİMİ, PROVOKASYON AMACIYLA FABRİKANIN VARLIĞINI HATIRLADI"

Açıklamada, İBB'den hala cevap gelmemesi üzerine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından 21 Ekim'de basın açıklaması yapıldığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İl Başkanı Kabaktepe, fabrikanın önünde basın açıklaması yaparken CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkan adayı ve Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama provokasyon girişiminde bulundu. Yaklaşık 3 aydır fabrikanın varlığını unutan CHP yönetimi, provokasyon amacıyla da olsa fabrikanın varlığını hatırladı. 'Neden fabrika çalışmıyor?', '3 ayda kaç ekmek ürettiniz?' sorularına cevap dahi veremeyen CHP yönetimi provokasyon amacıyla geldiği bölgeden sorulara cevap vermekten kaçtığı gibi arkasına bakmadan gitti. İl Başkanı Kabaktepe, daha önceden planlı bir programı için olay yerinden uzaklaşmak zorunda kalsa da daha sonra basın mensupları fabrikayı ziyaret etmek istedi. Özgen Nama bir süre fabrikaya gitti, kısa bir süre sonra gazetecilerin yanına döndü. 24 TV ekibi, fabrikaya girmek üzere içeri alındı. Araç içinde otoparkta bir süre bekletildi. Daha sonra İBB yetkilileri içeri alamayacaklarını bildirdi. Gazetecilerin 'Neden içeri almıyorsunuz?' sorusuna Özgen Nama, hijyen şartlarını bahane etti. FOX TV muhabiri de içeri girmek istedi ancak Özgen Nama onları da içeri almayıp fabrikanın dışında röportaj vermeyi tercih etti."