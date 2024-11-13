AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Paris'teki İstanbul Evi Projesi için uçak bileti, konaklama hizmeti giderlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasasından ödendiğini belirtti. AK Partili Yıldırım, "Hani sizin sponsorlar nerede? Kasadan aldığınız parayı gizliyorsunuz." dedi. Öte yandan İBB Meclisi'nde, AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından belediyenin Paris'teki İstanbul Evi harcamalarına ilişkin soru önergesi verildi.

Yıldırım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'den seçilen bazı belediye başkanlarının yerel seçim sürecinde "suyu bedava yapacağız" vaadinde bulunduklarını ancak bu vaatlerini yerine getirmediklerini söyledi.

Adem Yıldırım, "Bugün Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri dahil tüm CHP'li büyükşehir belediyeleri suya yüzde 800 oranında zam yaptı. Şu anda CHP'li belediyelerin olduğu yerde su faturaları, elektrik faturalarından daha fazla geliyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın gerçekleştirildiği Paris'te "İstanbul Evi" etkinliği düzenlediğini hatırlatan Yıldırım, belediyenin, etkinliğin giderlerinin sponsorlarca karşılandığına yönelik daha önce açıklama yaptığını ancak bunun doğru olmadığını anlattı.

Yıldırım, "İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletme Ticaret AŞ tarafından ihale ilanı yapılmış. 23 Temmuz 2024 hizmet alımı, yaklaşık maliyet 10 milyon 889 bin lira. İstanbul Evi kapsamında uçak bileti, konaklama ve başka hizmet alınmış. Hani sizin sponsorlar nerede? Kasadan aldığınız parayı gizliyorsunuz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, yatsıyı bulmadan mumunuz yandı ve şimdi sönmeye başladı." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği konserler için ödenen ücretleri eleştiren Yıldırım, "Milletin elektrik, su parasını alıp sanatçıya veriyorlar." dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, tasarruf tedbirleri kapsamında kentteki bazı camilerin güvenliğinin sağlanmayacağına yönelik Bursa Valiliğine yazı yazdığını belirten Yıldırım, "Bir sanatçıya 80, diğerine 69 milyon vereceksiniz, tasarruf tedbirleri kapsamında tarihi camilerimizde 'Ben bu hizmeti vermiyorum' diyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

İBB MECLİSİ'NE SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, belediyenin Paris'teki İstanbul Evi harcamalarına ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumunda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve beraberindekilerin Paris programına ilişkin soru önergesi verdi.

Paris Olimpiyatları'nda ünlü moda müzesi Palais Galliera'da İBB'nin açılışını yaptığı İstanbul Evi'ndeki organizasyonlar ve tanıtım faaliyetlerine harcanan astronomik tutarlara ilişkin kamuoyunda ciddi tartışmalar yaşandığını belirten Türkyılmaz, İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun'un evin haftalık giderinin 249 bin avro olduğunu ve tüm masrafların sponsorlar eliyle şartsız bağışla karşılandığını, İstanbul'un olimpiyat adaylığı yolundaki bu önemli uluslararası tanıtım faaliyeti için İBB bütçesinden para harcanmadığını beyan ettiğini kaydetti.

Türkyılmaz, bunun üzerine Meclis'te soru önergelerinde ve kürsü konuşmalarında sponsorların kim olduğu ve yapılan bağış makbuzlarının açıklanmasını talep ettiklerini, ancak bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kamu İhale Kurumu EKAP sayfasında yapmış olduğumuz araştırmada, İBB'nin 11 Temmuz 2024 tarihli ihalesinde 1 milyon 713 bin liralık uçak bileti, konaklama ve minibüs temini hizmeti alım işi, yine 23 Temmuz 2024 tarihinde uçak bileti, konaklama ve ulaşım hizmeti alım işi için 8 milyon 848 bin lira, 6 Ağustos 2024 tarihinde konser etkinliği kaşe ödemesi olarak 1 milyon 550 bin lira tutarlarında ihale verildiği ve toplamda İBB tarafından 12 milyon 111 bin liralık harcama yapıldığı görülmektedir."

İBB'nin sponsorluk açıklamalarına değinen Türkyılmaz, "Bu çerçevede İBB'nin resmi açıklamasında olduğu gibi İstanbul Evi tanıtım faaliyetleri için tüm harcamaların sponsorlar eliyle yapılmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum zaten bugüne kadar açıklanmayan sponsorlar meselesiyle oluşan belirsizliği çok daha derin bir muammaya dönüştürmüştür." ifadelerini kullandı.

Soru önergesi veren Türkyılmaz, İstanbul Evi tanıtım faaliyetleri için yapılan tüm masraflar ile bunların hangi kaynaklardan karşılandığının açıklanmasını istedi.

Gizli sponsorların bir kısmının İstanbul halkı olduğunun anlaşıldığını ifade eden Türkyılmaz, "Kalan kısmın kim tarafından ve nasıl karşılandığını, ihale bilgilerini vermiş olduğumuz İBB tarafından yapılan harcama kalemlerinin detaylarını ve hangi sanatçılara kaşe ödemesi yapıldığını İstanbullar adına öğrenmek istiyor ve İstanbullular namına sormak istiyoruz." diye konuştu.

Soru önergesi yapılan oylamada, oy birliğiyle kabul edildi.

- KONSER ÜCRETLERİYLE İLGİLİ DE SORU ÖNERGESİ

Türkyılmaz, ayrıca konser ücretleriyle ilgili de soru önergesinde bulundu.

Son günlerde CHP'li belediyeler tarafından organize edilen konserler üzerinden toplumsal vicdanları rahatsız eden birçok bilginin kamuoyuyla paylaşıldığını dile getiren Türkyılmaz, "Özellikle Ankara ve İstanbul'da örneklerini gördüğümüz ve astronomik rakamların ortaya çıktığı konser organizasyonlarının titizlikle incelenmesi gereği hasıl olmuştur." dedi. Türkyılmaz, bu konuda önceki günkü oturumda soru önergesi verdiklerini, CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan'ın da cevabi olarak AK Parti dönemine ait konserlerle ilgili mukayesede bulunduğunu anlattı.

Türkyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu açıklama İstanbul kamuoyu için yeni bir pencere açmıştır. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu çerçevede İstanbulluların ve kamuoyunun aydınlanması ve bilgilenmesi için bu açıklamaları bir fırsat olarak görüyor, sorularımızın cevaplandırılmasını bekliyoruz. AK Partimizin ve CHP'nin yönetimde olduğu dönemlerde konser organizasyonlarına harcanan tutarların, konser sayılarının, sanatçıların ve kaşe bedellerinin İBB arşivi ve kaynakları referans alınarak açıklanmasını istiyoruz."

İBB'nin resmi faaliyet raporlarındaki konserler başlığı altında pandeminin olduğu iki yıllık süreçte 2 bin 500 konser yapıldığı bilgisinin yer aldığını kaydeden Türkyılmaz, pandemiye rağmen 2 bin 500 konserin nerede ve ne kadar harcama yapıldığını sordu.

Tespitlerine göre sadece bu yıl 400 sanatçıya konser verdirildiği, bunun da neredeyse her güne birden fazla konserin düştüğü anlamına geldiğini ifade eden Türkyılmaz, "Bu sanatçılara ödenen kaşe bedelleri toplamda ne kadardır, bu sanatçılar kimlerdir? Ayrıca bu konserlerin kaşe bedelleri dışında teknik ekipman ve organizasyonları için ne kadar ödeme yapılmıştır?" diye sordu.

Soru önergesi yapılan oylamada, oy birliğiyle kabul edildi.

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