Meclisin nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Ahmet Ocakçı, "Kamuoyuna yansıyan iddialara göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ aracılığıyla CHP kurultayı sürecinde delegelere 70 daire verildiği, bu sürecin organizasyonunda belediye yöneticilerinin ve bazı İBB bağlantılı kişilerin aktif rol aldığı belirtilmektedir. Delegelere rüşvet mahiyetinde daire tahsisleri yapıldığı ve 1,2 milyar liralık kaynağın dövize çevrilerek siyasi süreçte kullanıldığı yönünde ciddi beyanlar gündeme gelmiştir." diye konuştu.

KİPTAŞ tarafından son 3 yılda tahsis edilen veya devredilen dairelerin listesini soran Ocakçı, "Bu daireler, hangi kişilere, hangi yöntemle verilmiştir? Kurultay sürecinde CHP delegelerine 70 dairenin zimmetlendiği iddialarına ilişkin İBB veya KİPTAŞ bünyesinde herhangi bir denetim başlatılmış mıdır? Bu iddialar karşılığında başlatılan bir soruşturma var mıdır?" ifadelerini kullandı.

Soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İŞLETMECİLERİNE ÖDEME YAPILMAMASI

AK Parti'li Meclis Üyesi Fatih Sultan Mehmet Çiçek, özel halk otobüslerinin alamadıkları hak edişleriyle ilgili soru önergesinde bulundu.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası'nın İBB'den ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını hatırlatan Çiçek, araç başına 2 milyon lira civarında alacağı olan özel halk otobüsü işletmecilerinin ücretlerinin ne zaman ödeneceğini sordu.

Çiçek, "Alacaklarını talep eden esnafın mağdur edilmesi hangi yönetim anlayışına uygundur? ⁠İBB yönetimi tarafından daha önce defalarca ödeme yapılacağı yönünde söz verilmesine rağmen ödeme yapılmaması esnafın oyalandığı söylentilerini doğrular nitelikte değil mi? Çocuklarımız okula giderken veya insanlar işe giderken hizmet kesilmesinin sonucunu nasıl telafi edeceğinizi düşünüyorsunuz? Esnafın bu feryadını duymak ve sorunun çözümüne yönelik somut adımlar atmak yerine oluşabilecek kaosu izlemeyi mi tercih edeceksiniz?" sorularını yöneltti.

Bu soru önergesi de oy birliğiyle kabul edildi.

ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE RÜŞVET İDDİASI

AK Parti'li Meclis Üyesi İbrahim Akın, Bakırköy'de yer alan Capacity AVM'ye ait otoparkın ruhsatlandırılması sürecinde İBB'ye bağlı bazı kişiler tarafından rüşvet talep edildiği, bu talebin kabul edilmemesi halinde tehdit ve baskı uygulandığı, ardından yüksek tutarda ceza kesildiği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

Akın, "AVM yetkililerinden rüşvet talep edildiği ve 'Geleceğin Cumhurbaşkanıyla kötü olmayın.' şeklinde tehditler yöneltildiği iddiaları hakkında İBB tarafından bir soruşturma başlatılmış mıdır? Olayın taraflarından olan avukatın beyanları doğrultusunda, belediye içerisindeki ilgili görevliler hakkında adli veya idari işlem başlatılmış mıdır?" sorularını dile getirdi.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da soru önergesinde suç isnadı bulunmadığını, soruşturmaya intikal etmiş bilgi ve belgeler çerçevesinde soru yöneltildiğini ve kamuoyunun bu konuda cevap beklediğini bildirdi.

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan ise "Okuduğunuzu anlayamama noktasına geldiğiniz için üzülüyorum. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, gayet hukuki bir tanımlama yapmıştır. 'İsnat edilen suçlarla ilgili gerekli soruşturma ve kovuşturmanın bir an önce yapılıp varsa cezası, yoksa beraatı olsun' demiştir. Bu yargıya bir müdahale niteliğinde değildir. Beraat ya da başka bir anlam da ifade etmez." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Bakırköy'deki alışveriş merkezindeki rüşvet iddialarına ilişkin soru önergesi, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.