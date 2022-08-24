İBB'ye 518 bin TL'lik zor soru: Bu paraya kaç asansör tamir edilirdi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bozulan yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin onarılmaması nedeniyle vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. İstanbul'da 153 yürüyen merdiven, 5 yürüyen bant ve 28 asansörün bozuk olduğu tespit edilirken konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'ye tepki gösterdi.

"KAPASİTELERİ BU KADAR"

Göksu şu ifadeleri kullandı:

"153 yürüyen merdiven, 28 asansör, 5 yürüyen bant. Hepsi arızalı. CHP'li İBB yönetimini eleştirirken bazen "haksızlık mı ediyoruz" diye düşünmüyor değilim. İstanbul'daki yürüyen merdivenleri tamir etmeyi bile beceremeyenlerden ne beklenir ki? Maalesef kapasiteleri bu kadar."

❌153 Yürüyen Merdiven

❌28 Asansör

❌5 Yürüyen Bant



Hepsi arızalı.



CHP'li İBB yönetimini eleştirirken bazen "haksızlık mı ediyoruz" diye düşünmüyor değilim. İstanbul'daki yürüyen merdivenleri tamir etmeyi bile beceremeyenlerden ne beklenir ki?



Maalesef kapasiteleri bu kadar! pic.twitter.com/gco1zpY3nF — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) August 24, 2022

Göksu'nun bu paylaşımının ardından İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kertişçi, toplu taşıma istasyonlarında vatandaşı mağdur eden İBB'nin 6 konser için 518 bin TL bütçe ayırdığını açıkladı. İBB'nin konser bütçesinin belgesini paylaşan Kertişçi, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi soru şu;

Sadece 6 konser için harcadığı 518 bin lirayla kaç merdiven, kaç asansör, kaç yürüyen bant tamiri yaptırılırdı?

Lüks araçlarından İBB güzellemesi yapan Kaz Dağı sakinleri burada mı?"