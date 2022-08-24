İBB'ye 518 bin TL'lik zor soru: Bu paraya kaç asansör tamir edilirdi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bozulan yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin onarılmaması nedeniyle vatandaşı mağdur etmeye devam ediyor. İstanbul'da 153 yürüyen merdiven, 5 yürüyen bant ve 28 asansörün bozuk olduğu tespit edilirken konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'ye tepki gösterdi.
Göksu şu ifadeleri kullandı:
"153 yürüyen merdiven, 28 asansör, 5 yürüyen bant. Hepsi arızalı. CHP'li İBB yönetimini eleştirirken bazen "haksızlık mı ediyoruz" diye düşünmüyor değilim. İstanbul'daki yürüyen merdivenleri tamir etmeyi bile beceremeyenlerden ne beklenir ki? Maalesef kapasiteleri bu kadar."
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Göksu'nun bu paylaşımının ardından İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kertişçi, toplu taşıma istasyonlarında vatandaşı mağdur eden İBB'nin 6 konser için 518 bin TL bütçe ayırdığını açıkladı. İBB'nin konser bütçesinin belgesini paylaşan Kertişçi, şu ifadeleri kullandı:
❌153 Yürüyen Merdiven— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) August 24, 2022
❌28 Asansör
❌5 Yürüyen Bant
Hepsi arızalı.
CHP'li İBB yönetimini eleştirirken bazen "haksızlık mı ediyoruz" diye düşünmüyor değilim. İstanbul'daki yürüyen merdivenleri tamir etmeyi bile beceremeyenlerden ne beklenir ki?
Maalesef kapasiteleri bu kadar! pic.twitter.com/gco1zpY3nF
"Şimdi soru şu;
Sadece 6 konser için harcadığı 518 bin lirayla kaç merdiven, kaç asansör, kaç yürüyen bant tamiri yaptırılırdı?
Lüks araçlarından İBB güzellemesi yapan Kaz Dağı sakinleri burada mı?"
Şimdi soru şu;— Erdem Kertişçi (@ErdemKertisci) August 24, 2022
❗️Sadece 6 konser için harcadığı 518 bin lirayla kaç merdiven, kaç asansör, kaç yürüyen bant tamiri yaptırılırdı?
�� Lüks araçlarından İBB güzellemesi yapan Kaz Dağı sakinleri burada mı? https://t.co/IF87onrAcW pic.twitter.com/JasYOnyonm