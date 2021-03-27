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Politika

İbrahim Kalın ile ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Dolmabahçe'de görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde kabul etti.

DHA27 Mart 2021 Cumartesi 13:23 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 13:24
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İbrahim Kalın ve Zalmay Halilzad arasında gerçekleşen görüşmede Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ve İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan Afganistan barış süreci toplantısının detayları ele alındı. Toplantıda ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield de hazır bulundu. Ülkemizde düzenlenecek toplantının Doha'da Cumhuriyet ve Taliban temsilcileri arasında yürütülen barış görüşmelerini destekleyici mahiyette olacağı ifade edildi. İstanbul'daki toplantının Afganistan barış sürecine yeni bir ivme kazandırması beklentisi dile getirildi. Afganistan'da kalıcı barışın kapsayıcı, geniş tabanlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözümle mümkün olacağı kaydedildi. Dost ve kardeş Afganistan'da sağlanacak barış ortamının bölgenin huzur, istikrar ve refahına katkı sunacağı belirtildi. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Afganistan halkının yanında olacağı vurgulandı.

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