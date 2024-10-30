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Politika

İç cepheyi güçlendirmede manipülasyon çabası! PKK yetmedi muhalif medya da cabası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yapılan saldırının Türkiye'nin iç cephedeki dayanışmasının hedef alındığını belirtti. Saldırının zamanlamasının manidar olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, Türkiye'nin filizlenme döneminde ülkeyi yalnızca terör örgütünün hedef almadığı aynı zamanda bazı medya kuruluşları ve köşe yazılarındaki manipülatif yorumlarla sürecin baltalanmaya çalışıldığını ifade etti.

Kübra Şenal / Muhabir30 Ekim 2024 Çarşamba 20:15 - Güncelleme:
İç cepheyi güçlendirmede manipülasyon çabası! PKK yetmedi muhalif medya da cabası
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Türkiye, hem iç hem de dış cephede dayanıklılığını artırmak için çeşitli hamleler yaparken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yapılan saldırı bu çabaları baltalamaya yönelik bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu saldırının, ülkenin iç dayanışmasını hedef alan taşeron terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Ancak Başkan Erdoğan, bu süreçte iç cepheyi zayıflatmaya çalışan tek aktörün terör örgütü olmadığını, bazı medya organlarının da süreçle ilgili çarpıtmalar yaparak olumsuz bir kamuoyu algısı oluşturmaya çalıştığını belirtti.

MUHALİF MEDYA'NIN 'GARANTÖR ÜLKE' MANİPÜLASYONU ELİNDE PATLADI

İddialara göre, özellikle muhalif medya organlarının, halkın tepkisini çekebilecek iddiaları gerçeğe dayanmaksızın kamuoyuna sunduğu öne sürülüyor. Bu iddialar arasında, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye garantör ülke talebinde bulunduğu gibi söylentiler de yer aldı. Söz konusu talep, Cumhur İttifakı tarafından değil bizzat DEM Parti tarafından "Biz böyle bir şey söylendiğini, talep edildiğini de duymadık milletvekilimiz de hiç bunan bahsetmedi" denilerek yalanlandı.

KAMUOYU YANILTMAK MI İSTENİYOR?

Konuyla ilgili kaynaklar, manipülatif içeriklerin, süreci bir çıkmaza sürüklemek isteyen bazı odaklar tarafından medya aracılığıyla yayıldığını ileri sürüyor. İddialara göre, bu odaklar, gazetecilere yanıltıcı bilgiler sızdırarak süreçle ilgili algı manipülasyonu yapmayı amaçlıyor.

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