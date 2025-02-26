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Politika

Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası... Bakan Yerlikaya: Filistin'in acısı bizim acımızdır

Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'Gazze'nin her bir sokağında, Ramallah'ın her bir köyünde zulme boyun eğmeyen güçlü bir irade vardır. 85 milyonun duası, aziz milletimizin duası vardır. Filistin'in acısı bizim acımızdır' ifadelerini kullandı.

26 Şubat 2025 Çarşamba 10:20 - Güncelleme:
Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası... Bakan Yerlikaya: Filistin'in acısı bizim acımızdır
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası'nda konuştu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Bu aziz milleti ne Kudüs'ü, ne Gazze'yi, ne Filistin'i asla bir başına bırakmaz. Dünya sussa Türkiye susmaz

Gazze'nin her bir sokağında, Ramallah'ın her bir köyünde zulme boyun eğmeyen güçlü bir irade vardır. 85 milyonun duası, aziz milletimizin duası vardır. Filistin'in acısı bizim acımızdır

Viraneye dönen Gazze'de Filistinli kardeşlerimizin yerleşik hayata geçmesine büyük önem veriyoruz.

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
  • Bakan Yerlikaya
  • Gazze için el ele

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