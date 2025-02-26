Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası... Bakan Yerlikaya: Filistin'in acısı bizim acımızdır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze İçin El Ele Yardım Kampanyası'nda konuştu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Bu aziz milleti ne Kudüs'ü, ne Gazze'yi, ne Filistin'i asla bir başına bırakmaz. Dünya sussa Türkiye susmaz

Gazze'nin her bir sokağında, Ramallah'ın her bir köyünde zulme boyun eğmeyen güçlü bir irade vardır. 85 milyonun duası, aziz milletimizin duası vardır. Filistin'in acısı bizim acımızdır

Viraneye dönen Gazze'de Filistinli kardeşlerimizin yerleşik hayata geçmesine büyük önem veriyoruz.