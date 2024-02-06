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Politika

İstanbul Adliyesi'ndeki saldırı girişimi... Bakan Yerlikaya: 40 kişi gözaltına alındı

İstanbul Adliyesi'ndeki saldırı girişimi hakkında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'İstanbul Emniyetimiz, saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı, 40 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarımız devam ediyor.' dedi.

6 Şubat 2024 Salı 19:44 - Güncelleme:
İstanbul Adliyesi'ndeki saldırı girişimi... Bakan Yerlikaya: 40 kişi gözaltına alındı
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Bakan Yerlikaya, İstanbul Adliyesi'ndeki saldırı girişimi hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul Emniyeti'nin olaydan hemen sonra 25 adrese operasyon düzenlediğini belirten Bakan Yerlikaya, 40 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

OLAY

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayın ardından meydana giderek olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın iki kişinin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor. Zanlılara silahla karşılık veren polisin, iki şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.

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