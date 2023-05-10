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Politika

İçişleri Bakanı Soylu: 14 Mayıs akşamı dünyaya Türkiye'nin gücünü göstereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'İnşallah 14 Mayıs akşamı dünyaya Türkiye'nin gücünü göstereceğimiz, etrafımızdaki komşulara huzuru getireceğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz.' dedi.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 20:26 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Soylu: 14 Mayıs akşamı dünyaya Türkiye'nin gücünü göstereceğiz
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Fatih'te Karagümrük Mahalle Buluşması'na katılan AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, terörle mücadelede elde edilen başarılara işaret etti.

Soylu, "Biz teröristleri etkisiz hale getiriyoruz, O Amerikalı generaller koşa koşa taziyeye gidiyor. O generalleri salya sümük taziyelere defalarca göndermeyen namerttir. Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak." diye konuştu.

Bakan Soylu, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak için güçlü şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Binlerce kilometre uzaktaki Afrika'nın, Balkanlar'ın, Orta Doğu'nun ve Orta Asya'nın sokaklarında bugün Türkiye'nin konuşulduğunu dile getiren Soylu, "Daha fazla yol alacağız, daha fazla güçleneceğiz, yarınlara hep birlikte elimizi atacağız. İnşallah 14 Mayıs akşamı dünyaya Türkiye'nin gücünü göstereceğimiz, etrafımızdaki komşulara huzuru getireceğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, daha sonra Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti.

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