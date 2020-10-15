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Politika

İçişleri Bakanı Soylu, Ege'de sığınmacıların geri itildiği bölgeleri inceledi

Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna binen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvalık açıklarında incelemelerde bulundu.

AA15 Ekim 2020 Perşembe 20:52 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 20:52
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Bakan Soylu başkanlığındaki heyet, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığından hareket eden "Kaan 33" adlı TCSG-311 botuna binerek Ayvalık Adalar Bölgesi güzergahına geçti.

Yunanistan'ın sığınmacıları geri ittiği bölgeleri inceleyen Soylu, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı Binbaşı Sadun Özdemir'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Cunda İskelesi'ne dönen Soylu, botta görevli askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi ayrıca gemi ziyaretçi defterini imzaladı.

Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü de eşlik etti.

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