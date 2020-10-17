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Politika

İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de

İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de teröristlerin katlettiği 2 vatandaşın ailesine taziyede bulundu.

AA17 Ekim 2020 Cumartesi 18:36 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 18:36
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Arif Sevinç ve Onur Bozkurt'un ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu, Hakkari'de gerçekleştirilen güvenlik toplantısının ardından beraberindeki Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

Soylu, ardından Vali Akbıyık ve AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile Çukurca ilçesine bağlı Kayalık köyü Meşelik mezrasında 9 Ekim'de PKK'lı teröristlerce katledilen Arif Sevinç ve Onur Bozkurt'un ailelerini ziyaret etti.

İlk olarak 5 çocuk babası Sevinç'in ailesinin yaşadığı Biçer Mahallesi'ne giden Soylu, acılı aileye başsağlığı diledi.

Anne Gülbahar Sevinç ile görüşen Soylu, "Allah bize ömür verdiği sürece seninle beraberiz. Bu işi kabul edecek değiliz, gereğini de arkadaşlarımız yapıyorlar, hiç merak etmeyin. Masum bir insan, sabırlı olacaksınız." diye konuştu.

Sevinç'in çocuklarıyla da yakından ilgilenen Soylu, ardından aynı saldırıda katledilen Bozkurt'un ailesinin yaşadığı Dağgöl Mahallesi'ne giderek, acılı aileye taziyelerini iletti.

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