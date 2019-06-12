28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8072
  • 6,5802
  • 249.365
  • 93.161
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

İçişleri Bakanı Soylu'dan Karamollaoğlu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'na pasaport verilmediği iddialarına ilişkin, 'Bir yıl önce 6 Temmuz 2018’de bir müracaat söz konusu. 12 Temmuz 2018’de de pasaportunu Sayın Temel Karamollaoğlu alıyor. Ne nüfus idaresinde, ne de emniyette, sistemimizde böyle bir kaydımız (terör) söz konusu değil. Yani bir terör işi olabilmesi için bir terör hadisesi olması lazım. Böyle bir şey söz konusu değil.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Soylu, Üsküdar'da muhtarlar toplantısı öncesinde, bir gazetecinin, "Saadet Partisi lideri, pasaportunun terör gerekçesiyle iptal edilip yeniden verildiğini söyledi, neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bir yıl önce 6 temmuz 2018'de bir müracaat söz konusu. 12 temmuz 2018'de de pasaportunu Sayın Temel Karamollaoğlu alıyor. Biliyorsunuz emniyet, pasaport idaresini nüfus müdürlüğüne devretti. Ne zaman devretti? 2018 Nisan'ın başından itibaren artık pasaportları nüfus idaresi vermeye başladı. Ne nüfus idaresinde, ne de emniyette, sistemimizde böyle bir kaydımız (terör) söz konusu değil. Yani bir terör işi olabilmesi için bir terör hadisesi olması lazım. Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani bir kişinin dosyası olması lazım, bir mahkemesi olması lazım. Belki şöyle bir şey olabilir, geçmiş dönemden -konunun bununla alakası yok- yani Sivas Olaylarıyla ilgili eğer geçmiş dönemden bir iş olmuşsa onun da pasaportla alakası yok. Terör olaylarıyla da bir alakası yok. Onun bizimle ilgili hali de söz konusu değil."

- "BUNUN BİR SEÇİM MALZEMESİ OLARAK KULLANILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bakan Soylu, yeni sistemde başvuran kişilerin en geç bir hafta içinde pasaportunu alabildiğini belirterek, "Ve bu diplomatik pasaport. Diplomatik pasaportun bir tarafı da Dışişleri Bakanlığı'dır. Yani Dışişleri Bakanlığı burada diplomatik pasaportun verilmesi hususunu onaylar. Biz diplomatik pasaportu kendi adımıza veremeyiz nüfus idaresi olarak. Ama eğer bir sakınca söz konusu ise biz bunu belirtiriz. Ama bu sakıncanın da hukuki bir sakınca olması lazım. Böyle bir şey söz konusu değil. Bir yıl önce nasıl böyle bir durum tekrar meydana geldi ben bunu anlayabilmiş değilim. Sadece ben bunun bir seçim malzemesi olarak, birtakım televizyonlar tarafından kullanıldığını düşünüyorum. Saçma bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

Binlerce civciv tek bir komutla ´hazır ola´ geçiyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

KOBİ ve tüm işletmelere 25 milyar liralık destek müjdesi

KOBİ ve tüm işletmelere 25 milyar liralık destek müjdesi

İçişleri Bakanı Soylu'dan "Karamollaoğlu" açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Karamollaoğlu' açıklaması

Fransa'nın YPG/PKK ısrarı Türkiye'nin tepkisini çekiyor

Fransa'nın YPG/PKK ısrarı Türkiye'nin tepkisini çekiyor

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

ABD, F-35'leri değil, F-15'leri getiriyor

ABD, F-35'leri değil, F-15'leri getiriyor

Semiha Yıldırım ilk kez konuştu: Beni çok üzdüler

Semiha Yıldırım ilk kez konuştu: Beni çok üzdüler

Çin'den dev atak! Türkiye'yi radarlarına aldılar

Çin'den dev atak! Türkiye'yi radarlarına aldılar

Suudi Arabistan'ı füzeyle vurdular

Suudi Arabistan'ı füzeyle vurdular
 

POPÜLER HABERLER

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Satılık aracı görmeye gelen müşteri yılanla karşılaştı

Tarihe ışık tutan konak

Tarihe ışık tutan konak

Yer Hatay... İtfaiye son anda kurtardı

Yer Hatay... İtfaiye son anda kurtardı

Tarih onu unutmayacak! Ölümüyle milyonlarca insanı kurtardı...

Tarih onu unutmayacak! Ölümüyle milyonlarca insanı kurtardı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA