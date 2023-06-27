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Politika

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da vatandaşlarla bir araya geldi.

AA27 Haziran 2023 Salı 19:35 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
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Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret eden Bakan Yerlikaya, daha sonra Sur ilçesindeki İçkale yerleşkesi ve Hazreti Süleyman Camisi'ni gezdi.

Öğlen namazını burada kılan Yerlikaya, Dört Ayaklı Minare'ye kadar yürüdü, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Yerlikaya, Yenişehir ilçesinde yer alan Kara ve Hava Şehitliği ziyaretinin ardından AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yapılan konteyner kentte kalan depremzedelerle görüştü.

Yerlikaya, depremzedelerle çay içerek, taleplerini dinledi.

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
  • Diyarbakır
  • vatandaşlarla bir araya geldi

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