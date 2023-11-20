İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sel ve fırtınalarda 9 can kaybı var

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde fırtına nedeniyle iletişim kaybedilen Türk bayraklı gemi ve 12 kişilik mürettebatını arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Zonguldak Ereğli'den İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle maalesef batmıştır. Gemiden bulunan 13 Türk mürettebattan 1 arkadaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır."



"Fırtına, sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum"