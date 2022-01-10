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Politika

İçişleri Bakanlığı'ndan Özdağ'a sert tepki: Yazıklar olsun

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavganın üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yabancı düşmanlığı yapan ifadeler kullanmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki geldi.

10 Ocak 2022 Pazartesi 08:01 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 08:01
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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavganın hemen ardından açıklamada bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yabancı düşmanlığı yapan ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, "Esenyurt'ta Türk halkıyla Suriyeliler arasında cereyan eden ve her türlü provokasyona açık olan olaylardan milletimizin uzak durmasını rica ediyorum. Zafer Partisi olarak kimsenin burnu kanamadan tüm sığınmacıları ülkelerine geri göndereceğimiz sözünü bir kez daha yineliyorum." dedi.

"YABANCI DÜŞMANLIĞI ÜZERİNDEN OY AVCILIĞI YAPMAYA ÇALIŞAN ÜMİT ÖZDAĞ VE BENZERLERİNE YAZIKLAR OLSUN"

Özdağ'ın yabancı düşmanlığı yapan açıklamalarına yanıt ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan geldi.

Çataklı yaptığı açıklamada, "Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi ile sona erdi. Sorumlular gözaltına alındı. Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine bir grup mahalle sakini yabancı uyruklu kişilerin dükkanlarının bulunduğu alışveriş merkezinin cam ve vitrinlerine zarar verdi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken bir kişi gözaltına alındı.

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