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Politika

İddia sonrası Özel'den parti içi muhalefete sert tepki! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'la ilişkisi olduğu yolunda yine CHP'ye yakın çevrelerin dile getirdiği iddialara karşı sessizliğini bozdu. Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, parti içi muhalefete, 'Bu kişiler CHP'li değiller! Bu partiye saldıranlar, bir adım geri adım atarsam namerdiz.' sözleriyle yüklendi. Kılıçdaroğlu ise iddialara ilişkin günler sonra açıklama yaptı.

9 Ekim 2024 Çarşamba 11:32 - Güncelleme:
İddia sonrası Özel'den parti içi muhalefete sert tepki! Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen isimler, Özgür Özel ile Gülşah Durbay arasında yasak aşk olduğuna yönelik ağır iddiaları gündeme taşımış, Durbay'ın ise kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TELEFON: YANINIZDAKİ ÜÇ KİŞİ BU İŞİN İÇİNDE

CHP'yi karıştıran gelişmeyle ilgili Özel'in selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığı "Yanınızdaki üç kişi bu işin içinde. Bu kişiler bu ahlaksızlığın parçası, mahkemeye vereceğim" dediği iddia edildi.

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, Özel'in bahsettiği isimleri Ebru Küçükaydın, Tolgahan Erdoğan ve Gökhan Özbek olarak açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN PARTİ İÇİ MUHALEFETE SERT TEPKİ

Gelişmeler hakkında ne cevap vereceği merakla beklenen Özgür Özel, grup toplantısında konuya ilişkin konuştu.

En sert eleştirilerin hedefinde ise parti içi muhalefet olarak da adlandırılan devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri vardı.

"ALNINIZI KARIŞLARIM"

Hem kendisinin hem de eşinin Gülşah Durbay'ı uzun yıllardır tanıdığını dile getiren Özel, kendisinden 'evladımız' diye bahsetti.

Söz konusu iddiayı gündeme taşıyanları sert sözlerle eleştiren Özel, "Haberi yayanlar neredeymiş? CHP'li gibi görünenleri son seçimde görenler var mı? Bu kişiler CHP'li değiller. Bu partiye saldıranlar, bir adım geri adım atarsam namerdiz. Partili olmadığı halde bir yerden yüz bulup fırsat yakalayanlar, kendine mevki makam bulanlar o ahlaksızlar, alnınızı karışlamazsam namerdim" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "ÖZEL'E 'YASAK AŞK' OPERASYONU YAPTI" İDDİALARINA CEVAP

Yaşananların ardından günlerdir açıklama yapmayan Kılıçdaroğlu ise sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, hakkındaki "Özgür Özel'e 'yasak aşk' operasyonu yaptı" iddialarına cevap verdi.

X hesabından yaptığı paylaşıma "Sustuklarımı duyanlara, yutkunduklarımı görenlere selam olsun" başlığını düşen Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanımızın sağlık durumuna çok üzüldüm. Allah'tan acil şifasını diliyorum. Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

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