'İddialar akıl dışı'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararının ardından, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey’nin yarın Türkiye’de olması bekleniyor. ABD’li yetkililer, Ankara’nın terör örgütü DEAŞ ile mücadele için taleplerini görüşecek. Türkiye, söz konusu ziyaret için beklerken ABD’deki gazetelerde, heyetin, ‘özel harita’ ile geleceği haberleri yer aldı. ABD’li yetkililerin, ‘yeni Sykes-Picot’ olarak tanımladığı böylesi bir ‘tek taraflı’ haritaya Türkiye’nin kesinlikle sıcak yaklaşmayacağı, tek taraflı hazırlanmış bir haritayı, emrivakiyi kabul etmeyeceği vurgulandı.

KÜSTAH DEMEÇ

Söz konusu ziyaret öncesi ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail’de bir skandala imza attı. Bolton, Türkiye’nin Washington’la tam işbirliği yapmadığı sürece Suriye’de herhangi bir askeri operasyonda bulunmasını istemediklerini dedi ve PKK’nın uzantası PYD/YPG’yi kast ederek ekledi: Türkiye’nin ‘Kürtleri korumak için güvence vermesi durumunda’ ABD’nin güçlerini Suriye’den çekeceğini ve bunun Trump’ın talebi olduğunu söyledi.

TÜRKİYE KARARLI

Başkanlık Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’li yetkililerin Türkiye’nin ‘Kürtleri hedef aldığı’ yolundaki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Sözcüsü Kalın, Türkiye’nin Suriye’deki Kürtleri hedef aldığı yönündeki iddiaların akıldışı olduğunu belirterek şunları kaydetti: Türkiye’nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör örgütleridir. Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır. Türkiye’nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacı da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmaktır. Türkiye, Suriyeli kardeşleri arasında hiçbir dini, etnik ve mezhebi ayrım yapmadan savaşın sona ermesi, güvenliğin sağlanması ve siyasi geçiş sürecinin uygulanması için çabalarına kararlılıkla devam edecektir.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde çıkan haberlere göre ABD’li yetkililer, Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD/YPG’nin bulunduğu bölgeye girmesini istemiyor, bu nedenle Suriye’nin kuzeydoğusuyla ilgili renkli bir harita hazırladılar. Gazetenin haberinde yer alan ABD’li kaynaklar, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı savaşta ana sorumluluğu almak için ABD’den hava saldırıları, lojistik ve ulaşım konularında önemli bir askeri destek talebinde bulunduğunu söyledi. WSJ, ABD’li yetkililerin Türkiye’nin taleplerinin tamamıyla karşılanması durumunda ABD’nin, Suriye’deki askeri varlığını çekmesi yerine, bölgedeki askeri varlığını güçlendirmesi gerekeceği görüşünde olduğunu yazdı.

TAKVİM BELLİ DEĞİL

Türkiye’nin özellikle DEAŞ’a karşı hava desteği talebinin karşılanmasının zor bir talep olduğu belirtilen haberde, detayların ABD’li yetkililerin yarın Ankara’daki görüşmesinde belirlenmesinin beklendiği yer aldı. Habere göre ABD’li bir yetkili, Amerikalı askerlerin Suriye’den çekilmesine yönelik sabit bir takvim belirlenmediğini, ancak Trump’ın, haftalar içinde askerlerin bölgeden çekilebileceğine dair ekibinden güvence aldığını söyledi. ABD’nin DEAŞ’a karşı savaşta ana sorumluluğu Türkiye’ye vermesine yönelik stratejide herhangi bir değişiklik yaşanmadığı da belirtilen haberde, isim vermeden ABD’li yetkililere dayandırılarak Türkiye’nin tepkisini çekebilecek bazı ifadelere yer verildi.

PYD’YE DEAŞ FORMÜLÜ

Haberde, ABD’li bir yetkiliye dayandırılarak, Türkiye’nin, PYD/YGP’nin elinde bulunan bölgelere girmeden bu mücadeleyi yapmasına yönelik bir formül üzerinde çalışıldığı bilgisi de dikkat çekti. Habere göre Jeffrey, ‘Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG’nin elinde bulundurduğu alanlara girmeden’ DEAŞ ile mücadele etmesi konusunda bir ‘formül’ arayışında.

ABD’DEN TERÖR KALKANI

Habere göre Jeffrey ve ABD Dışişleri Bakanlığı ekibi, Türkiye’nin PYD/YPG’ye müdahalesini engellemek ve bölgedeki güç paylaşımını müzakere etmek üzere renkli bir harita hazırladı. Eski bir ABD yetkilisi söz konusu haritayı, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Fransa ve İngiltere’nin Ortadoğu için hazırladığı haritaya benzeterek ‘Asite yazılmış Sykes-Picot’ diye tanımladı.