İddialar mahkemeye taşındı! CHP'li belediyenin personel alımı tartışmalara neden oldu

Edirne Belediyesi meclis salonundaki toplantıda yoklama yapıldı, önceki toplantının tutanak özetleri okundu.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, kadro değişikliği maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Celal Demir, belediyede gerçekleştirilen personel alımlarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Demir, göreve başlarken şeffaflık ve liyakat vurgusu, işe alımlarda akraba kayırmacılığı olmayacağı yönünde açıklamalar yapıldığını söyledi.

Personel alımlarına ilişkin bazı iddiaların gündeme geldiğini ifade eden Demir, "İşe alımlarla ilgili çeşitli iddialar var. İl yönetimindeki bazı kişilerin eşleri ve çocukları ile meclis üyelerinin yakınlarının işe alındığı yönünde konuşuluyor. Bununla ilgili mahkemeye taşınan konular olduğunu da biliyoruz." dedi.

Son dönemde belediyeye yaklaşık 290 kişinin alındığını öne süren Demir, bu alımların bir kısmının ilanla yapıldığını ancak önemli bir bölümünün hangi kriterlere göre gerçekleştirildiğinin açıklanması gerektiğini savundu.

Demir, "Belediye iki defa personel alımı için ilan verdi. Ergene A.Ş. ve sosyal tesislerle ilgili alımlar ile zabıta ve itfaiye alımları yapıldı. Toplam 50-60 kişi ilanla alındı ancak yaklaşık 220 kişinin hangi gerekçeyle alındığı konusunda kamuoyuna açıklama yapılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.