İdeolojik tekeli bu ödüller kırdı

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak

Star dava kervanını gelecek nesillere aktarmakta kararlı

Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 5’inci Necip Fazıl Ödülleri töreninde yaptığı konuşmasında ömrünü, davasına adayan Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in çilesiz dava olmayacağı gerçeğinin de canlı örneği olduğunu söyledi. Albayrak “O’nun için çile, sadece şiirinin adı değil, idealleri uğruna, yokuşlar tırmanmakla geçen ömrünün anlamıydı” dedi.

BÜYÜK TÜRKİYE YOLCULUĞU

Üstadın çektiği çilelerin boşa gitmediğini vurgulayan Albayrak “Milletimizin ‘Büyük Türkiye’ yolculuğu, o zor günlerde, bu mihmandarlar sayesinde yoluna devam edebildi” diye konuştu. Albayrak, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin örnek bir demokrasi devrimi ile, kendi iradesini, vesayet ipoteğinden kurtardığını vurguladı. Albayrak şu ifadeleri kullandı: “Ama ne yazık ki, o canavar, yine pusuda bekliyor, bulduğu her delikten başını uzatıyor. Sık sık şahit olduğumuz zorlama provokasyonlar, bir avuç mutlu azınlık kalıntısının, bizi tekrar ‘Eski Türkiye’ye döndürme çabalarından başka bir şey değildir. O halde, yine ‘öz yurdumuzda garip, öz vatanımızda parya’ olmak istemiyorsak, teyakkuzda kalmak ve bütünlüğümüzü korumak zorundayız.”

STAR ANADOLU’YA TAŞIYOR

Albayrak, bu gerçeğin farkında olan Star Gazetesi’nin millî bütünlüğün çimentosu olan ruhu, Konya, Balıkesir, Sakarya, Şanlıurfa, Bursa, Erzurum, Denizli, Kayseri, Malatya ve Ankara’da gerçekleştirilen Star Şehir Buluşmaları’yla Anadolu’ya taşıdığını kaydetti. Albayrak, şunları söyledi: “Millette kapalı; vesayete açık, medya yöneticilerine inat, gittiğimiz her yerde milletimizle hasbihal ediyor, nice güzelliklere şahit oluyoruz. Necip Fazıl Ödülleri’nden aktardığımız kesitler ise, her buluşmamızın unutulmaz bölümlerini oluşturuyor. Bu ruhu, her ay bir ilimize taşımaya devam edeceğiz. Mesela, önümüzdeki hafta Kocaeli’ndeyiz.”

BİZE GÜÇ VERDİNİZ

Star Gazetesi’nin bu dava kervanını, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nin da katkılarıyla gelecek nesillere aktarmakta kararlı olduğunu vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sayın Cumhurbaşkanım hep yanımızda olduğunuz, bize güç verdiğiniz için şükranlarımızı arz ediyoruz. Katkıları için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal’a teşekkür ediyoruz. Namütenahi desteklerinden dolayı, Yönetim Kurulu Başkanımız Zeki Yeşildağ’a ve İcra Kurulu Başkanımız, Ahmet Bayraktutar’a kalbî şükranlarımızı sunuyoruz.

DAVANIN EMANETÇİSİ GENÇLER

Kurumsal İletişim Direktörlüğümüz başta olmak üzere, bu muhteşem organizasyona emek veren, bütün mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.

Gecemizi anlamlandıran, sanat, siyaset ve iş dünyamızın; medyamızın değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler ve Üstadın; davasını emanet ettiği sevgili gençler... Muhteşem bir katılımla, gecemizi zînetlendirdiğiniz için sizlere de, çok çok teşekkür ediyoruz.

Tekrar, ‘Hoş geldiniz’ diyor; saygılar sunuyorum...”

250 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALDI