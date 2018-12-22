İdeolojik tekeli bu ödüller kırdı
Başkan Erdoğan, Star’ın geleneksel Necip Fazıl Ödülleri töreninin onur konuğu oldu, “Bu ödüller kültür ve sanat dünyasının ideolojik bağnazlıktan kurtuluşunun temsilcisi olmuştur” dedi.
- ADNAN GÜL - MERVE YILMAZ ORUÇ - İREM ERBAŞ - İBRAHİM IŞIK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen “Necip Fazıl Ödülleri” töreninde önemli mesajlar verdi. Hayatını “fikir Mehmetçikleri” yetiştirme mücadelesiyle geçiren Üstad’a Allah’tan rahmet niyaz ettiğini dile getiren Erdoğan, “Necip Fazıl gibi büyük dava, fikir ve edebiyat adamlarının hatıralarını yaşatma misyonunun sadece bir kesimin, bir grubun, bir kurumun sınırları içine hapsedilemez. Böylesine abide isimlerin fikri mirasları ne kadar mecrada yaşatılır ve yükseltilirse ülkemiz ve milletimiz için olduğu kadar onların ömürlerini vakfettikleri davaları için de o derece büyük bir kazanç ortaya çıkar” ifadesini kullandı.
ESAS BAŞARI BUDUR
Necip Fazıl Ödülleri’nin kendi sahasında bir mihenk taşına dönüştüğünü kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: “Ancak Necip Fazıl Ödülleri’nin esas başarısı fikir ve sanat dünyamızın özgürleşmesine, zenginleşmesine, çeşitlenmesine yaptığı katkıdır. Bu ödüller asıl büyük değişimi, asıl büyük inkılabı burada gerçekleştirmiştir. Çünkü Türkiye’nin düşünce ve yazı hayatı çok uzun yıllar, her türlü keyfiliğin, her türlü bağnazlığın sergilendiği bir alan olmuştur. Eserin özgünlüğünden ziyade ideolojisine bakan, yazarın kimliğini eserinin önüne koyan bir kesim, tekellerine aldığı bu alanda kendi hizipleri, kendi küçük grupları dışında hiç kimseye hayat hakkı tanımamıştır. Millete tepeden bakan, kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye’nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir.”
KARAKTER SUİKASTİ
“Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olmuştur” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Tam 8 kez hapse giren Üstad, 79 yaşında darı bekaya, yine ardında bir mahkumiyet kararı bırakarak göçmüştür. Üstad, sırf milletin değerleriyle, tarihiyle, kutsallarıyla barışık kimliğinden dolayı sürekli belli çevrelerin karakter suikastine maruz kalmıştır. ” Necip Fazıl Ödülleri’ni, medyanın kendi kendine iadeyi itibar gayreti yanında, milletin, üstadın mücadelesi karşısındaki minnettarlığının bir nişanesi olarak gördüğünü aktaran Erdoğan, bu ödüllerin kültür ve sanat dünyasını yıllarca çölleştiren, tek tipleştiren, ideolojik bağnazlıktan kurtuluşunun temsilcisi olduğunu söyledi.
ÜSTAD’IN HAYALİYDİ
Erdoğan, ülkenin kendi köklerine, kendi değerlerine sahip çıkma konusundaki kararlılığının ifadesi olan ödüllerin, aynı zamanda milletin kendi münevveriyle hiçbir komplekse kapılmadan kucaklaşmasının sembolü olduğunu ifade etti. Erdoğan, şöyle konuştu: “Necip Fazıl Ödülleri’nin açtığı gedikten yürüyen genç sanatçılarımız, şairlerimiz, romancılarımız, düşünce adamlarımız, sınırları ve çağları aşan kaliteli çalışmalara imza atacaklardır, ben buna inanıyorum. Gelecek nesillere üstadın hayalini kurduğu güçlü bir Türkiye’yi inşallah bu eserlerle bırakacağımıza inanıyorum. Bize düşen üstadın uğruna hayatını adadığı davaya sahip çıkarak onu anlamak, ona yoldaş olmaktır.”
GENÇLER İHMAL ETMEYİN
Necip Fazıl Kısakürek’in önemine dikkati çeken Erdoğan, “Ne mutlu bize ki Necip Fazıl gibi bir hazineye sahibiz. Gençler; bu hazineden istifade etmeyi sakın ihmal etmeyin” dedi.
O TAŞLARI YERİNDEN OYNATTI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Üstad Necip Fazıl’ın kültürel ve manevi mirasını yaşatmak amacıyla yapılan töreni düzenleyen Star Gazetesi’ne teşekkür etti. Ersoy, şöyle konuştu: Üstad, bir fikir ve sanat adamı olarak taşları yerinden oynattı, entelektüel mirasımıza önemli katkılarda bulundu, yayıncılık dünyasında bir döneme damgasını vuran çalışmalarıyla büyük kalabalıklar karşısındaki muhteşem hatipliği ile siyasi ve kültürel belleklerimize kazındı. O, herkes için her daim ‘kaldırımların şairi’ oldu.’’
Görkemli geceye ev sahipliği yapan TürkMedya Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yeşildağ, TürkMedya İcra Kurulu Ahmet Bayraktutar, Star Gazetesi Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ile Star Yayın Koordinatörü Ahmet Gemici konuklarla yakından ilgilendi.
STAR’A TEŞEKKÜR
Necip Fazıl Kısakürek’in isminin ve davasının yaşatılmasına verdikleri destek dolayısıyla Star gazetesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür eden Erdoğan, “Üstada gönüldaşlık yapmış, onunla teşriki mesaide az da olsa bulunmuş bir kardeşiniz olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah sizlerin yanında olmaya gayret edeceğiz, Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak
Star dava kervanını gelecek nesillere aktarmakta kararlı
Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, 5’inci Necip Fazıl Ödülleri töreninde yaptığı konuşmasında ömrünü, davasına adayan Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in çilesiz dava olmayacağı gerçeğinin de canlı örneği olduğunu söyledi. Albayrak “O’nun için çile, sadece şiirinin adı değil, idealleri uğruna, yokuşlar tırmanmakla geçen ömrünün anlamıydı” dedi.
BÜYÜK TÜRKİYE YOLCULUĞU
Üstadın çektiği çilelerin boşa gitmediğini vurgulayan Albayrak “Milletimizin ‘Büyük Türkiye’ yolculuğu, o zor günlerde, bu mihmandarlar sayesinde yoluna devam edebildi” diye konuştu. Albayrak, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin örnek bir demokrasi devrimi ile, kendi iradesini, vesayet ipoteğinden kurtardığını vurguladı. Albayrak şu ifadeleri kullandı: “Ama ne yazık ki, o canavar, yine pusuda bekliyor, bulduğu her delikten başını uzatıyor. Sık sık şahit olduğumuz zorlama provokasyonlar, bir avuç mutlu azınlık kalıntısının, bizi tekrar ‘Eski Türkiye’ye döndürme çabalarından başka bir şey değildir. O halde, yine ‘öz yurdumuzda garip, öz vatanımızda parya’ olmak istemiyorsak, teyakkuzda kalmak ve bütünlüğümüzü korumak zorundayız.”
STAR ANADOLU’YA TAŞIYOR
Albayrak, bu gerçeğin farkında olan Star Gazetesi’nin millî bütünlüğün çimentosu olan ruhu, Konya, Balıkesir, Sakarya, Şanlıurfa, Bursa, Erzurum, Denizli, Kayseri, Malatya ve Ankara’da gerçekleştirilen Star Şehir Buluşmaları’yla Anadolu’ya taşıdığını kaydetti. Albayrak, şunları söyledi: “Millette kapalı; vesayete açık, medya yöneticilerine inat, gittiğimiz her yerde milletimizle hasbihal ediyor, nice güzelliklere şahit oluyoruz. Necip Fazıl Ödülleri’nden aktardığımız kesitler ise, her buluşmamızın unutulmaz bölümlerini oluşturuyor. Bu ruhu, her ay bir ilimize taşımaya devam edeceğiz. Mesela, önümüzdeki hafta Kocaeli’ndeyiz.”
BİZE GÜÇ VERDİNİZ
Star Gazetesi’nin bu dava kervanını, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nin da katkılarıyla gelecek nesillere aktarmakta kararlı olduğunu vurgulayan Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:
“Sayın Cumhurbaşkanım hep yanımızda olduğunuz, bize güç verdiğiniz için şükranlarımızı arz ediyoruz. Katkıları için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal’a teşekkür ediyoruz. Namütenahi desteklerinden dolayı, Yönetim Kurulu Başkanımız Zeki Yeşildağ’a ve İcra Kurulu Başkanımız, Ahmet Bayraktutar’a kalbî şükranlarımızı sunuyoruz.
DAVANIN EMANETÇİSİ GENÇLER
Kurumsal İletişim Direktörlüğümüz başta olmak üzere, bu muhteşem organizasyona emek veren, bütün mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.
Gecemizi anlamlandıran, sanat, siyaset ve iş dünyamızın; medyamızın değerli temsilcileri, saygıdeğer misafirler ve Üstadın; davasını emanet ettiği sevgili gençler... Muhteşem bir katılımla, gecemizi zînetlendirdiğiniz için sizlere de, çok çok teşekkür ediyoruz.
Tekrar, ‘Hoş geldiniz’ diyor; saygılar sunuyorum...”
250 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALDI
Necip Fazıl Ödülleri töreni öncesi konuklar resepsiyonda buluştu. Geceye gençlerin ve üniversite çevrelerinin katılımı yoğun oldu. Tören 24 TV ve 360 TV tarafından canlı yayınlandı. Konuklara Star Gazetesi Kültür Sanat Servisi’nin hazırladığı Necip Fazıl Özel Eki hediye edildi. Ekte, Necip Fazıl üzerine yazan, düşünen çok sayıda ismin yazılarına yer verildi. Özel Ek’in yanı sıra, ödül alanların kitapları ile özel tasarım kalem ve defterler hediye edildi. Organizasyonunda TürkMedya Kurumsal İletişim Direktörlüğü öncülüğünde grafik tasarımcısından ulaştırma servisine, rezervasyon görevlilerinden tören alanı hizmetine kadar yaklaşık 250 kişilik dev bir ekip görev aldı. Konukların ulaşımlarının aksamaması için, Mustafa Bozacı ve Tuncay İldokuz yönetiminde 30 araçlık ulaştırma ekibi gece boyunca mesai harcadı.
Saygı Ödülü: Prof. Dr. Nevzat Atlığ
ATILAN TOHUMLAR MEYVESİNİ VERDİ
Başkan Erdoğan, Saygı Ödülü’ne layık görülen Nevzat Atlığ’a ödülünü verdi. Necip Fazıl’ı rahmetle anarak sözlerine başlayan Altığ, “Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Türk musikisi için attığımız tohumlar meyvesini verdi. Bugün her üniversitelerde Türk musikisi koroları bulunmakta” ifadesini kullandı.
Şiir Ödülü: Arif Ay
ÜSTAD ÇAĞIMIZIN KAHRAMANIDIR
Şair Arif Ay’a ödülünü Çalışma Bakanı Zehra Zümrük Selçuk takdim etti. Şiirin kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyleyen Ay, “Üstad, tek parti döneminin bütün zulümlerine rağmen davasından geri durmadı. Necip Fazıl çağımızın bir kahramanıdır. Birikimini, eserlerini, sanatını gençlere emanet etti” dedi.
Hikaye Roman Ödülü: Aykut Ertuğrul
BABAANNEMİN DUASI OLDU
Yazar Aykut Ertuğrul ise ödülünü Sanayi Bakanı Mustafa Varank ‘ın elinden aldı, “Babaannem, ‘Allah iyilerle karşılaştırsın’ derdi. Öyle de oldu. Yetimliğimi hissettirmeyen amcam Mustafa Ertuğrul’la, Ömer Arısoy’la, öykücü Cemal Şakar’la ve eşim İrem Ertuğrul’la karşılaştığım için şükrediyorum” diye konuştu..
Fikir Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak
ARAŞTIRMALARIM BİRAZ SIRA DIŞIDIR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’a ödülünü verdi. Kendisini ödüle layık gören Star gazetesine teşekkür eden Ocak, şunları söyledi: “Tarih araştırmalarım biraz sıra dışıdır. Problemli meselelere çomak soktum. Bunun çok faydasını da zararını da gördüm. Ama devam ediyorum.”
İlk Eserler Ödülü: Yasemin Karahüseyin
ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİYORUM
Emin Erdoğan, Yazar Yasemin Karahüseyin’e ödülünü verdi. Karahüseyin, “Necip Fazıl yazmasaydı merhamet ve adalet kavramı, sözlükleri aşan manalarıyla yerleşmezdi içimize. Ödülü çocuklarıma ve tüm çocuklara armağan ediyorum” ifadesini kullandı.
İlk Eserler Ödülü: Fatih Baha Aydın
BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR
Kültür Bakanı Mehmet Ersoy, İlk Eserler Ödülü’ne layık görülen Fatih Baha Aydın’a ödülünü verdi. Bu ödülün kültür sanat dünyasındaki öneminin tartışılmaz olduğunu vurgulayan Aydın, “Necip Fazıl ‘ın eserleri her dönem önümü aydınlattı. Bu ödüle layık görülmek büyük bir onur.” şeklinde konuştu.
Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Prof. Dr. Muhammed Harb
ESERLERİNİ ARAP DÜNYASINA TAŞIDIM
Uluslararası Kültür Sanat Ödülü ise Prof. Dr. Muhammed Harb’a verildi. Hazine Bakanı Berat Albayrak, ödülü Harp’a takdim etti. El Ezher’deki bir Türk arkadaşı sayesinde Necip Fazıl’la tanıştığını belirten Harb, “Üstad’ın eserlerini Arapça’ya çevirdim. Arap dünyasında bu eserlerinin etkisiyle piyesler yazılıyor” sözlerini kaydetti.
Star Gazetesi’nin Necip Fazıl Kısakürek’in kültürel ve manevi mirasını yaşatmak amacıyla hayata geçirdiği Necip Fazıl Ödülleri’nin ilki 2014’te verilmişti. Her yıl, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleşen törenler, edebiyat dünyasında büyük yankı uyandırıyor.
EDEBİYAT DÜNYASINA EN GÜZEL ARMAĞAN
Yücel Arzen’den ‘Sakarya’ ve ‘Şarkımız’ sürprizi
Bu yıl 5’inci kez düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri gecesinde ‘Çilesiz Dava Olmaz’ teması etrafında şekillendi. Geçen yıl, ünlü besteci Yücel Arzen’in Üstad’ın bir şiirinden bestelediği eser büyük ilgi görmüştü. Bu yıl da Arzen, yine Üstad’a ait ‘Şarkımız’ ve ‘Sakarya Türküsü’nden yaptığı besteler büyük beğeni topladı. Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi Gençlik Senfoni Orkestrası’nın 15 kişilik bölümü nefesli ve yaylı enstrümanlarla sanatçı Yücel Arzen’e sahnede eşlik etti. Davetliler ayakta alkışladı.
‘Çilesiz Dava Olmaz’ klibi beğeni topladı
TürkMedya’nın ‘Çilesiz Dava Olmaz’ temasıyla, geçmişten günümüze davası uğruna çile çeken ve tarihe not düşen isimler üzerinden hazırladığı video da ilgiyle izlendi ve büyük beğeni topladı.
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