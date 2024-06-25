İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9476
  • EURO
    35,3106
  • ALTIN
    2463.59
  • BIST100
    10706
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

İETT otobüsü yandı! Yolcular tahliye edildi

Beykoz'da İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın korkuttu. Dumanların yükseldiği otobüste yolcular tahliye edildi.

IHA25 Haziran 2024 Salı 16:13 - Güncelleme:
İETT otobüsü yandı! Yolcular tahliye edildi
ABONE OL

Yangın Beykoz Kavacık Dörtyol'da saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Üsküdar - Beykoz arasında sefer yapan 15 KÇ numaralı İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yolcuların ve otobüsü kullanan şoförün dumanı fark etmesiyle birlikte, otobüsteki tüm yolcular aşağıya indirildi. Otobüs şoförü tarafından çıkan yangın, yangın tüpüyle söndürülmeye çalışılsa da dumanlar tüm motoru sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüsteki yangını kısa sürede söndürdü. Otobüsün motor kısmı kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.