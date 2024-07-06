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Politika

Iğdır Belediyesi'nin işten çıkarma kararına AK Parti ve MHP'den tepki

DEM Partili Iğdır Belediyesi'nde görevli 204 çalışanın işten çıkarılmasına AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ve MHP İl Başkanı Hüseyin Ateş tepki gösterdi.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 16:40 - Güncelleme:
Iğdır Belediyesi'nin işten çıkarma kararına AK Parti ve MHP'den tepki
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AK Parti İl Başkanı Ayaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, işçilerin ekmeğinden edilmelerinin kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

MOBBİNG, BASKI VE YILDIRMA

İşine son verilenlerin sadece ekmek kazanmak için çalışan işçiler olduğunu vurgulayan Ayaz, "Yerel seçimlerin akabinde, Iğdır Belediyesi'nde, geldikleri ilk günden başladıkları mobbing, baskı ve yıldırma politikasına, o günden bugüne her gün işçileri çıkartacaklarını, işçileri çıkartmak istediklerini her ortamda yaymaları ve psikolojik baskı kurmalarının sonrasında maalesef bugün 204 Iğdırlı hemşehrimizi, altını çizerek söylüyorum Iğdırlı hemşehrilerimizi işinden, ekmeğinden edip insanların gözü yaşlı bırakılması kabul edilir bir tutum değildir" dedi.

"TOPLUMUMUZUN YANINDAYIZ"

Ayaz, işçilerin verdikleri mücadelenin sadece hayatlarını devam ettirme ve ekmek mücadelesi olduğuna işaret ederek, "DEM belediyesi, eline fırsat geçtiğinde neler yapacağını, insanlara nasıl acımadan, hiçbir gerekçe göstermeden, onların duygularını ve geleceklerini karartacağının bir örneğini sergilemiştir. Biz toplumumuzun her daim yanındayız, biz doğrunun her daim yanındayız. Biz hakkın, hukukun her daim yanındayız. Kimileri üç beş gün sonra bu hadiseyi unutabilir ama biz tüm gücümüzle, hukuk çerçevesinde ve siyasi alanda sonuna kadar bu işten çıkarmaların takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"DEM'LİLER TARAFINDAN SÜRE GELEN MOBBİNG..."

MHP İl Başkanı Ateş de Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olduğunu, kimsenin başına buyruk hareket edemeyeceğini vurgulayarak, "Kıymetli hemşehrilerimiz, bir süredir kamuoyunda takip ettiği üzere, belediyede DEM'liler tarafından süregelen mobbing, taciz ve diğer hukuksuzluklar ortada duruyorken, işçi, emekçi 204 kardeşimizin bir mesajla işlerinden edilmeleri haksızlığın, hukuksuzluğun geldiği noktayı daha net ortaya koymaktadır. Evde çoluğu çocuğu ekmek bekleyen bu kardeşlerimizin her daim yanlarında olacağız. Hiç kimse sahipsiz değildir" dedi.

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