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Politika

Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığına saldırıda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı

AK Parti Iğdır İl Başkanlığına molotofkokteyli ile saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 22:13 - Güncelleme:
Iğdır'da AK Parti İl Başkanlığına saldırıda gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Aralık'ta AK Parti İl Başkanlığına girmeye çalışıp daha sonra da molotofkokteyli atarak kaçtığı iddiasıyla M.B. (18), O.Y. (18) ve Ö.K'yi (17) yakaladı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIYLA SALIVERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. ve O.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Ö.K. ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla salıverildi.

Öte yandan, yapılan kontrollerde, zanlıların cep telefonlarında saldırıyla ilgili görüntüler tespit edildiği belirtildi.

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