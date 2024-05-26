Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin sonucunda Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasının ardından Fransa'nın Ermenistan'a yönelmesi yabancı basında "Fransızlar neden Ermenistan'a katılıyor?" başlıklı analiz yazısıyla ele alındı.



Fransızların Ermenistan'a askeri yardım göndermeyi düşünmesinin Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek ve İran'ın azalan bölgesel nüfuzundan kaynaklandığı belirtildi.

İHA SAVAŞLARINDA DENEYİMSİZ FRANSA, TÜRKİYE KARŞISINDA ÇIKIŞ ARAYIŞINA GİRDİ!

Yazıda, "Fransa son zamanlarda Ermenistan'a yardım veya askeri malzeme sağlanması konusunda görüşmelere giriyor. Fransızlar, Batı Afrika'daki nüfuz kaybıyla başa çıkmak için, yeni bir alanda nüfuz kazanmalarına yardımcı olacağını umarak erişim alanlarını Ermenistan'a kadar genişletiyorlar. Fransızlar bu hamle bölgede artan Türk etkisine karşı konumlanmasına yardımcı olacağını düşünüyor" denildi.

Türkiye-Azerbaycan ittifakının gün geçtikçe daha da güçlendiği kaydedilen yazıda, Azerbaycan'ın Türk İHA'larıyla Ermenistan işgaline son verdiği ifade edildi.

Fransa'nın Batı Afrika'daki kaybettiği konumun Paris'in prestijine darbe vurduğu, Macron hükümetinin yeniden bir stratejik düzenleme sürecinde olduğu aktarıldı.

Azerbaycan-Ermenistan, Rusya-Ukrayna savaşı örnek gösterilerek Fransa'nın İHA savaşlarında hiçbir deneyimi olmadığından bahsedildi.

Potansiyel bir rekabet alanı haline gelen Doğu Akdeniz'de durumun sertleşmesi karşısında Fransızların bazı kartları başka bir cephede oynamayı planladığına vurgu yapıldı.