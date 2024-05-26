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Politika

İHA savaşlarında deneyimsiz Fransa, Türkiye karşısında çıkış arayışında! Prestijleri yerle bir

Batı Afrika'da Türkiye karşısında prestij kaybeden Fransa, Azerbaycan'ın Türk İHA'ların desteğiyle kazandığı Karabağ zaferinin ardından Ermenistan'a askeri destek vermeye hazırlanıyor. Fransa'nın İHA savaşlarında hiçbir deneyimi olmadığına atıfta bulunan yabancı basın, Macron yönetiminin bu hamleyle bölgedeki Türk etkisine karşı konumlanmayı planladığını yazdı.

Star Gazetesi26 Mayıs 2024 Pazar 12:58 - Güncelleme:
İHA savaşlarında deneyimsiz Fransa, Türkiye karşısında çıkış arayışında! Prestijleri yerle bir
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Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin sonucunda Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasının ardından Fransa'nın Ermenistan'a yönelmesi yabancı basında "Fransızlar neden Ermenistan'a katılıyor?" başlıklı analiz yazısıyla ele alındı.

Fransızların Ermenistan'a askeri yardım göndermeyi düşünmesinin Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek ve İran'ın azalan bölgesel nüfuzundan kaynaklandığı belirtildi.

İHA SAVAŞLARINDA DENEYİMSİZ FRANSA, TÜRKİYE KARŞISINDA ÇIKIŞ ARAYIŞINA GİRDİ!

Yazıda, "Fransa son zamanlarda Ermenistan'a yardım veya askeri malzeme sağlanması konusunda görüşmelere giriyor. Fransızlar, Batı Afrika'daki nüfuz kaybıyla başa çıkmak için, yeni bir alanda nüfuz kazanmalarına yardımcı olacağını umarak erişim alanlarını Ermenistan'a kadar genişletiyorlar. Fransızlar bu hamle bölgede artan Türk etkisine karşı konumlanmasına yardımcı olacağını düşünüyor" denildi.

Türkiye-Azerbaycan ittifakının gün geçtikçe daha da güçlendiği kaydedilen yazıda, Azerbaycan'ın Türk İHA'larıyla Ermenistan işgaline son verdiği ifade edildi.

Fransa'nın Batı Afrika'daki kaybettiği konumun Paris'in prestijine darbe vurduğu, Macron hükümetinin yeniden bir stratejik düzenleme sürecinde olduğu aktarıldı.

FRANSA'NIN İHA SAVAŞLARINDA HİÇBİR DENEYİMİ YOK

Azerbaycan-Ermenistan, Rusya-Ukrayna savaşı örnek gösterilerek Fransa'nın İHA savaşlarında hiçbir deneyimi olmadığından bahsedildi.

Potansiyel bir rekabet alanı haline gelen Doğu Akdeniz'de durumun sertleşmesi karşısında Fransızların bazı kartları başka bir cephede oynamayı planladığına vurgu yapıldı.

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