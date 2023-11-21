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Politika

İhracı istenen Dikbayır, İYİ Parti'deki haracı ifşa etti: Benden para istediler

İYİ Parti'de 'kayıp 132 milyon' krizinden sonra sular durulmuyor. Çıkan tartışmalar sonrası partisine rest çeken Ümit Dikbayır, iddialarına bir yenisini daha ekledi. Katıldığı bir programda mayıs seçimlerinden sonra yeni dönemde mali görevini devretmesinin ardından Meclis'e gittiğini belirten Dikbayır, burada milletvekillerinden parti görevlileri tarafından yüklü miktarlarda para istendiğini söyledi.

Yeni Şafak21 Kasım 2023 Salı 17:22 - Güncelleme:
İhracı istenen Dikbayır, İYİ Parti'deki haracı ifşa etti: Benden para istediler
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İYİ Parti'de CHP birlikte girilen 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilginin ardından başlayan kriz son dönemdeki istifalarla yeniden alevlendi.

Yeni Şafak'ın yaptığı habere göre; Genel Başkan Meral Akşener'in öz yeğeni ve partinin mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Ümit Dikbayır, kavganın görünen yüzü oldu.

Kendi döneminde parti kasasını 132 milyon TL ile devrettiğini fakan görevi bıraktıktan sonra kazanın eksi 16 milyon TL'ye gerilediğini öğrendiğini söyleyen Dikbayır'ın çıkışları tansiyonu artırdı.

Kendisinin, Meral Akşener'in ve yakınlarının hesaplarını incelenmesi için partiye dilekçe veren Dikbayır, attığı adımlar nedeniyle partiden ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Kararı beklemeden partiden istifa eden Dikbayır, tv100'de katıldığı bir programda yeni iddialarda bulundu.

Mayıs seçimlerinden sonra yeni dönemde mali görevini devretmesinin ardından Meclis'e gittiğini belirten Dikbayır, burada milletvekillerinden parti görevlileri tarafından yüklü miktarlarda para istendiğini söyledi.

"MECLİS'E GİTTİK BİZDEN PARA İSTENDİ"

Kendisinden de 500 bin TL istendiğini söyleyen Dikbayı şöyle konuştu:

Biz Meclis açıldıktan sonra Meclis'e gittik. Kısa süre sonra milletvekillerinden para istendi. Kiminden 1 milyon kiminden 500 bin kiminden 250 bin... Bakın şu denseydi; partiye bina alacağız, bir kampanya yapacağız... Milletvekilleri toplanırdı kimin ne durumu varsa ona göre para verirdi. Benden 500 bin lira istendi vermedim. Partinin parası yok diye istendi.

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