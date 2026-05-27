''İki CHP'nin'' ilk raundu PM'de! Özel kanadından iki ayrı plan

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 'mutlak butlan' kararı partide dengeleri değiştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna geri dönerken; 2020'deki 37. Olağan Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de görevlerine iade edildi.

Ankara 3'üncü Genel İcra Dairesi, Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının talebini kabul ederek, göreve iade edilen PM ve YDK üyelerine resmi tebligat yapılmasına karar verdi.

Bu kararın ardından Kılıçdaroğlu, kendi dönemindeki PM üyelerine toplantı için resmi çağrı yaptı. PM toplantısına katılacak üyelerin dilekçe doldurması gerekiyor. 1 Haziran Pazartesi günü yapılacak CHP Parti Meclisi toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel kanatlarının karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

45 GÜNDE KURULTAY PLANI

CHP'de Özgür Özel kanadı da sürece yönelik ayrı bir plan hazırladı. Özel, T24'e verdiği röportajda, "PM olursa, Kemal bey toplarsa, bizim arkadaşlarımız da gidecek. Orada da çoğunluktayız. Hatta Siyasi Partiler Kanunu'na göre bize yakın isimler istifa ederse 45 gün içinde kurultay zorunluluğu var. Daha birçok seçeneği değerlendiriyoruz" dedi.

Genel merkezden çıkarılarak TBMM'yi çalışma ofisi haline getiren Özgür Özel kanadı, ikinci plan olarak mevcut delegelerden imza toplayarak en kısa sürede olağanüstü kurultaya gitmeyi hedefliyor.

"ÖZEL'İN GRUP BAŞKANI SIFATI DÜŞÜRÜLSÜN"

Kılıçdaroğlu, dün TBMM Başkanlığı'na başvuruda bulunarak "Özgür Özel'in grup başkanı seçiminin usulsüz" olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu dilekçesinde "Grup Başkanı sıfatını kullanamaz. Özel'in Grup Başkanı sıfatı düşürülsün. Yeni seçimin tarihini TBMM Başkanlığına bildireceğiz" ifadelerini kullandı.

57 KİŞİLİK LİSTE HAZIR

CHP PM'de yer alan 57 kişilik isim listesi belli oldu. Listede Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Gamze Akkuş İlgezdi, Cemal Canpolat, Gürsel Erol, Mehmet Akif Hamzaçebi, Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Orhan Sarıbal gibi isimler dikkat çekti.

En son 25 Ekim 2023'te toplanan eski Parti Meclisi'nde 30'u aşkın ismin Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu değerlendiriliyor.

PARTİ MECLİSİ DIŞINDA KALAN 12 İSİM VAR-ÖZEL'İN YAKIN EKİBİNE BİR ŞOK DAHA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun son Parti Meclisi'nde (PM) yer alan bazı isimler, çeşitli sebeplerden ötürü 60 kişilik listede yer alamadı. Mevcut görevleri ve statüleri nedeniyle PM dışında kalan isimler şöyle:

■ Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Onursal Adıgüzel liste dışında kalırken; Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer belediye başkanlığı görevleri nedeniyle PM'de görev yapamayacak.

■ TBMM Başkanvekilliği görevleri bulunan Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca ile CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir de mevcut görevleri nedeniyle PM'de yer alamadı.

■ Partiden istifa eden Eren Erdem ile vefat eden eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık da listede bulunmuyor.

■ Parti tüzüğüne göre boşalan üyelikler yedek listeden dolduruldu. Ancak o dönem yedek üyeler arasında yer alan ve daha sonra CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi de yedek listede yer almadı.

