Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Ankara'da misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Erdoğan, Abbas ve heyetine "hoş geldiniz" dedi.

Abbas'ın son olarak Ağustos 2022'de Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Erdoğan, "O günden bu yana kendisiyle olan yakın temasımızı farklı vesilelerle devam ettirdik. Ülkemizdeki son seçim sürecinde Filistin halkının tüm kesimlerinin desteğini, duasını yanımızda hissettik. 28 Mayıs gecesi Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yaşanan coşkuya Kudüs'te, Ramallah'ta, Gazze'de şahit olduk. Aziz kardeşim Sayın Abbas'ın şahsında tüm Filistin halkına, sevincimize ortak oldukları için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Milletimizle birlikte İslam dünyasının farklı köşelerindeki yüz milyonlarca kardeşimizin de güvenini inşallah boşa çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

"ADİL VE KALICI BARIŞIN TEK YOLU, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VİZYONUNU SAVUNMAKTAN GEÇMEKTEDİR"

Bugünkü görüşmelerde Filistin'deki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İlişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları, ikili görüşmemizde, heyetler arası görüşmelerde değerlendirme imkanımız oldu. Filistin devletinin kapasitesinin güçlendirilmesine, Filistin halkının mevcut koşullarının iyileştirilmesine desteğimizi teyit ettik. Filistin meselesinin uzun bir süredir uluslararası toplumun gündeminde hak ettiği ilgiyi toplamadığı, toplayamadığı bir vakadır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası camianın Filistin meselesine güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

Filistin'deki gelişmeleri bu minvalde yakından takip ediyoruz. Gün geçtikçe artan can kayıplarından, yıkımlardan, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinden ve yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, Filistin devleti ve halkına baş sağlığı diliyorum. Bölgede adil ve kalıcı bir barışın tek yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir. Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri de kabul etmemiz mümkün değildir. Filistinli kardeşlerimiz arasındaki birlik ve uzlaşı bu süreçteki temel unsurlardan biridir. Bu alanda üzerimize düşen her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu değerli kardeşimle bir kez daha paylaştım."

"TÜM GÜCÜMÜZLE DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



TİKA, Türk Kızılay ve Türk sivil toplum kuruluşlarının Filistin'e yönelik insani ve kalkınma yardımlarını sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan, "Faaliyetlerine büyük önem atfettiğimiz Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na katkılarımız da önceki yıllarda olduğu gibi devam edecektir." dedi.

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Filistin davasını en güçlü şekilde savunmaya, Filistin halkının güvenliğini ve refahını artırmaya yönelik her gayreti tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için bir şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Buradan tüm Filistin halkına ve Ramallah'ta bir meydana adımın verilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum."

Konuşmaların ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ramallah'ta bir meydana Erdoğan'ın isminin verildiği belgeyi takdim etti.

Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Şüphesiz ülkeler ve halklar arasındaki ilişkileri güçlendiren bu tür toplantıları ve birliktelikleri önemsediklerini dile getiren Abbas, "Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteğe ve Kudüs'ü savunarak halkın özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanması yönündeki desteklerine önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Abbas, Türkiye'nin de her daim daha çok gelişim ve atılım kaydetmesini arzu ettiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 28 Mayıs'taki seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yaptığı başarılı ziyaretin Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası arenadaki gücünü ve yetkinliğini ortaya koyduğunu vurgulayan Abbas, Türkiye'yi yüksek kalite ve teknolojiye sahip elektrikli araç Togg'u üretmesinden dolayı da tebrik etti.

Abbas, Erdoğan ile görüşmelerinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi bağlamında neler yapılabileceğini görüştüklerini kaydederek "İlişkilerimiz her daim gelişme kaydetmektedir. İki ülke arasında bakanlar düzeyindeki toplantıların devam etmesi, yine Filistin Yatırım Fonu'yla, Türkiye'deki girişimcilerin katkısıyla, Cenin Organize Sanayi Bölgesi'nin yakında faaliyete geçecek olmasından da mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim." dedi.

İsrail'e ilişkin Abbas, "İsrail hükümeti aşırı sağcı ve radikal tutumuyla tüm barışçıl girişimleri baltalamaya çalışmaktadır. Irkçı ve tamamen sömürgeye dayalı yaklaşımıyla birlikte bu sürece zarar verdiği gibi şimdiye kadar vermiş olduğu sözlerini de yerine getirmemiştir. Bu sözlerin en sonuncusu da Akabe ve Şarm el-Şeyh'te uzlaşmaya varılan anlaşmalardır. İsrail işgali daha da güçlendirmek adına birçok girişimlere de devam etmektedir. Filistinliler olarak haklı, meşru haklarımızı koruyabilmek için de gerekli çabalarımızı yapmaktayız." diye konuştu.

"BM'NİN YAKLAŞIK 1000 KARARININ HİÇBİRİ UYGULANMIYOR"

Abbas, uluslararası toplumun bu konuda aciz ve Filistin halkına karşı işlenen suçlara kayıtsız kaldığını aktararak, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınan yaklaşık 1000 kararın hiçbirinin uygulamaya geçmediğini de vurguladı.

Türkiye'nin her daim Filistin'in uluslararası arenada haklarını savunduğunu ve bu bağlamda siyasi girişimlerini sürdürdüğünün altının çizen Abbas, Filistin'in BM'de tam üyelik elde etmesinin de önemli olduğunu ifade etti.

Abbas, BM'nin Nekbe'yi tanımasının önemli olduğunu anımsatarak, bu bağlamda her yılın 15 Mayıs'ında Nekbe'yi anmak ve bunu sürdürmek gerektiğini kaydetti.

BM Genel Kurulu'nun Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail işgaliyle ilgili görüş istediğini ve Türkiye'nin ilgili mahkemeye yazılı görüş sunarak raporunu beyan ettiğini aktaran Abbas, Filistinli oluşumların mütevelli heyetlerini bir araya getirerek Kahire'de tekrar ulusal uzlaşıyı yerine getirmek için girişimde bulunduklarını söyledi.

Abbas, amaçlarının Filistin halkını ve topraklarını tehdit eden her türlü sıkıntının ve zorluğun ortadan kaldırılması olduğunu belirterek, "Sizlere (Cumhurbaşkanı Erdoğan), Türk devletine ve kıymetli Türk halkına, Filistin davasının ve halkının yanında yer aldığınız için minnettarlığımızı ifade ediyoruz." dedi.

Ayrıca Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdiye kadar göstermiş olduğu ilkesel tutum ve desteği nedeniyle Ramallah'ın en büyük meydanlarından birine "Recep Tayyip Erdoğan/Başkan Erdoğan Meydanı" adının verilmesine dair karar alındığını belirtti.