İki ülke koridorla bağlandı! ''Türkiye ile büyük yolculuğa başlamak için buradayız''

Kazakistan'daki IT start-up'larının uluslararası teknoparkı Astana Hub ile Türkiye'deki Bilişim Vadisi, Bilkent CYBERPARK ve Hacettepe Technopolis teknoparkları arasında iş birliği yapıldı.

Bilişim Vadisi'ndeki Eren Bülbül Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, iki milletin aslında aynı köklere sahip olduğunu fakat farklı uzantılarının bulunduğunu söyledi.

Firmaların birbirini anlaması ve bir araya gelmesinin faydalı olduğuna işaret eden Dönmez, "Her zaman sizlerin yanındayız. Allah inşallah bu bir araya gelmiş milletleri ayırmasın." dedi.

- "İKİ ÜLKENİN BÜYÜK YOLCULUĞUNA BAŞLAMAK İÇİN BURADAYIZ"

Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanı Bagdat Musin de yenilikleri paylaşmak için ileriye bakmaları ve iki ülke arasında köprü kurmaları gerektiğini kaydetti.

Konuk Bakan Musin, "Yenilikçi teknolojileri, IT start-up'larını paylaşmak için iki ülkenin büyük yolculuğuna başlamak için buradayız. Ülkeler arasında güçlü ilişkiler kurma fikrimiz sadece tarihi köklerimizi hatırlamakla kalmıyor. Dijital alanda yeni olan ve teknoparklarımızda oluşturulacak decacornlar, uniconlar için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Astana Hub ile Bilişim Vadisi, Bilkent CYBERPARK ve Hacettepe Technopolis'in yöneticileri iş birliği protokollerini imzaladı.

Protokollerin imzalanmasının ardından Türk ve Kazak teknoloji firmalarının temsilcileri sunumlar gerçekleştirdi.

- "TEKNOLOJİ TABANLI ÇALIŞMALARI ARTIRACAK"



Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, AA muhabirine, imzaladıkları protokolün Türkiye ve Kazakistan'ı bir teknoloji koridoruyla bağladığını dile getirdi.

"Yeni nesil bulut yolu" da diyebilecekleri bu yolun taraflar arasındaki ilişkileri, özellikle teknoloji tabanlı çalışmaları artıracağına inandıklarını vurgulayan İbrahimcioğlu, "Bu protokol kapsamında özellikle Bilişim Vadisi'nin odaklandığı 6 alanda çalışmaları birlikte yürüteceğiz." dedi.

İbrahimcioğlu, Astana Hub'da ve Bilişim Vadisi'ndeki girişimcilerin değişim programlarıyla çalışmalarını yürütebileceği, Astana Hub'daki girişimcilerin Türkiye'de ürünlerinin çalışmalarını yapabilecekleri, buradaki şirketlerle iş birlikleri yapabilecekleri, diğer taraftan Bilişim Vadisi girişimcilerinin Astana'da çalışmalarını yürüterek ticarileşme çalışmalarını yapabilecekleri bir ortamı hazırlamış olacaklarını anlattı.

Bu sürecin iki teknoparkı birbirine daha çok bağlayacağını ve proje bazlı iş birliklerini artıracağını aktaran İbrahimcioğlu, "Bugün burada sadece iş birliği anlaşması yapmadık, bugün burada aynı zamanda Astana Hub ve Bilişim Vadisi'ndeki teknoloji tabanlı girişimcilerimiz kendilerini anlattı." ifadesini kullandı.

Astana Hub Üst Yöneticisi Magzhan Madiyev de Kazakistan'dan bakanlık ekibiyle geldiklerini ve kendileriyle beraber yatırımcı ve girişimcilerin de geldiğini belirterek "Bu sözleşme kapsamında ortak etkinlikler, yatırımcılar ve girişimciler arasında yeni sözleşmeler düşünüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'den gelen yatırımcılara ve Bilişim Vadisi'nin start-up'larını Kazakistan'a bekliyoruz." diye konuştu.