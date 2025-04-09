İklim Kanunu Teklifi görüşmeleri tamamlandı

Teklifin tümü üzerinde söz alan MHP Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, iklim kanunu konusunda kaybedecek vakit olmadığına dikkati çekti. İklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir mesele olmadığını, aynı zamanda ekonomik, sosyal ve politik boyutları olan küresel bir kriz olduğunu ifade eden Durmaz, "Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar, iklim değişikliğinin etkilerini bilimsel verilerle ortaya koyarak, insanlığın bu soruna karşı harekete geçmesi gerektiğini defalarca vurgulamıştır." şeklinde konuştu.

- "BİRÇOK OLUMLU YÖNÜ BULUNAN ÖNEMLİ BİR DÜZENLEME"

Türkiye'nin de iklim değişikliğinin ağır etkileriyle karşı karşıya olduğu ve artık harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Durmaz, "Bu sorunun etkilerini azaltmak ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamak amacıyla birçok ülkenin iklim politikalarını güncelleyen ve güçlendiren yasalar çıkardığını biliyoruz. Aynı doğrultuda ilgili kurumlarımızın uzun araştırma ve çalışmaları sonucu büyük emek harcanarak hazırlanan İklim Kanunu Teklifi, çevresel, ekonomik ve toplumsal açıdan birçok olumlu yönü bulunan önemli bir düzenlemedir. Bu düzenleme sayesinde iklim değişikliğiyle çok daha güçlü ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi mümkün olabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "GÖZLERİMİZİ YUMARAK ÇÖZÜME ULAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, teklifin yalnızca doğayı ve çevreyi koruma hedefiyle değil, aynı zamanda Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel geleceğini yeniden şekillendirme amacıyla hazırlanmış "stratejik bir dönüşüm belgesi" olduğunu vurguladı.

İklim krizinin hayatın tam ortasına yerleşen bir gerçeklik olduğuna dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Gözlerimizi yumarak, bunu görmezden gelerek, başka yerlere çekerek çözüme ulaşmamız mümkün değildir. Sel baskınlarıyla, kuraklıkla, orman yangınlarıyla, artan afet riskiyle artık her bir vatandaşımız bu gerçeği bizzat hayatında yaşamaktadır. Bu mesele artık yalnızca çevreyle ilgili bir meseleden ziyade, kalkınmadan sağlığa, tarımdan şehirleşmeye, enerjiden ekonomiye kadar hayatımızın tüm alanlarını doğrudan etkileyen bir gerçekliktir. Türkiye, bu konuda yalnızca seyirci kalacak bir ülke konumunda değildir. Konumumuz, ithalatımız, ihracatımız gereği, Akdeniz Kuşağında bulunmamızdan dolayı bunları seyredecek durumda değiliz."

Kanun teklifinin temel hedefinin "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefine ulaşmak ve Türkiye'nin yeşil dönüşümünün hızlandırılmasını sağlamak olduğunu belirten Demir, düzenleme hakkında bilgi verdi.

AK Parti'li Demir, "Bu kanun bizim gündelik hayatımıza doğrudan müdahale getirmemektedir. Bu kanun bizim yaşam tarzımızı, tüketim biçimimizi zorla değiştirecek, karbon ayak izi gibi takip edilecek, davranışlarımızı yönlendirecek bir sistem değildir. Bu kanun, bizim suyumuzun, soluduğumuz havanın temiz kalmasını, toprağımızın bereketini, çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak için getirilmiştir. Bu bir dönüşümdür ama bu dönüşüm asla zorlama değildir. Bu dönüşüm eğer kullanılırsa bir davettir. Vatandaşımızın sırtına yük bindiren değil, yük alandır; cezalandıran değil, teşvik edendir; dayatılan değil, işbirliği yapan bir kanundur." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Bozdağ, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.