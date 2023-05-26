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Politika

İl başkanı dahil 1400 kişi istifa etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecekler

Şanlıurfa'da Zafer Partisi'nden istifa eden il başkanı ve bazı ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan yaklaşık bin 400 kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.

IHA26 Mayıs 2023 Cuma 22:14 - Güncelleme:
İl başkanı dahil 1400 kişi istifa etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecekler
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Zafer Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı ile Haliliye ve Karaköprü İlçe Başkanlıklarında toplu istifalar yaşandı. Partiden istifa eden partililer, 28 Mart'taki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı. Toplu istifalarla ilgili açıklama yapan Zafer Partisi Şanlıurfa İl Başkanı İbrahim Nahya, "Maalesef büyük umutlarla kurmuş olduğumuz Zafer Partisi'nden ayrılıyoruz. Zafer Partisi kurulduktan sonra maalesef arzulanan kurumsal kimliğe kavuşamamıştır. Kurumsal olamama nedeniyle il ve diğer ilçe yönetimlerine, diğer illerde de bu yaşanmıştır, gereken ehemmiyet ve destek gösterilmemiştir. Bu nedenle artık partide yürütme durumu kalmadığından dolayı ayrılma kararı vermiş bulunmaktayız. Ben Şanlıurfa il başkanı olarak, diğer ilçelerimizden Haliliye ilçe başkanı ve yönetim kurulu, ayrıca yine Karaköprü ilçe başkanı ve yönetim kurulu olarak partinden ayrılma kararı verdik. Bu nedenle ayrılıyoruz. Biliyorsunuz ülkemizin şu anda sıkıntılı bir durumu söz konusu. Biz Şanlıurfa'da milletvekili seçimlerine katılamadık çünkü genel merkezin bazı bürokratik umursamazlıkları yüzünden katılamadık ama Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sinan Ogan'a partililerimiz ile halkımız 16 bin oy vererek desteğini göstermiştir. Ancak bugün bakıyoruz, yeni bir kararla bu defa bir başka ittifaka destek verilmesi istenmektedir. Yani partide günübirlik kararlarla yürümenin bir anlamı olmadığını, ülkenin de milli menfaatleri ve milli bütünlüğünü düşünerek biz mevcut Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı almış bulunmaktayız. Bu nedenle de partimizden ayrılıyoruz" diye konuştu.

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