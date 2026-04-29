İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0757
  • EURO
    52,8796
  • ALTIN
    6579.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İl başkanı görevden alınmıştı! İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa etti
İl başkanı görevden alınmıştı! İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa etti

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı görevinden alınan Yunus Koca, parti üyeliğinden istifa ettiğini söyledi.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 15:13 - Güncelleme:
ABONE OL

Görevden alınan yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla kentteki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Koca, görevden alınma sürecinde siyasi ahlakın ve teşkilat emeğinin hiçe sayıldığını savundu.

Görevden alınmasının sorumlusunun İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat olduğunu öne süren Koca, kendisi ve ekibine mobbing uygulandığını, genel merkezin de yanlış bilgilendirildiğini iddia etti.

Koca, görevden alma gerekçesi olarak sözlü sunulan "koordinasyon eksikliği" açıklamasını kabul etmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Teşkilatı yok sayan, iletişim kurmayan ve seçilmişleri görmezden gelen bir anlayışın aldığı bu karar ne siyasi ne de vicdani olarak kabul edilebilir. Bu şartlar altında, delegelerin iradesiyle seçilmiş bir il başkanı olarak, bu antidemokratik ve etik dışı tasarrufu kabul etmediğimi, şahsıma, yönetim kurulu üyelerine ve delegelerimizin iradesine yapılan bu haksız müdahaleyi şiddetle kınadığımı, ayrıca onurumuzu, duruşumuzu ve siyasi ahlakımızı korumak adına İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Bartın'da feci kaza: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.