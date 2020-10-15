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Politika

İletişim Başkanı Altun: Azerbaycan'ı her alanda desteklemeye devam edeceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 'Azerbaycan'ı, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki yasadışı işgalini sonlandırmaya çalıştığı bu dönemde, dezenformasyonla mücadele başta olmak üzere her alanda desteklemeye devam edeceğiz.'

AA15 Ekim 2020 Perşembe 11:02 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 11:20
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Altun, Hikmet Hacıyev ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Azerbaycan'ı, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki yasa dışı işgalini sonlandırmaya çalıştığı bu dönemde, dezenformasyonla mücadele başta olmak üzere her alanda desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Altun, görüşmede, Hikmet Hacıyev'in doğum gününü de kutladı.

Hikmet Hacıyev ise görüşmeye ilişkin, "Dostum Fahrettin Altun ile ülkelerimize karşı yürütülen kara propaganda ve dezenformasyonla mücadele etmek için ortak adımları ve iş birliğini gözden geçirdik. Azerbaycan-Türkiye Medya Platformu çabalarımızı pekiştirmek için önemli bir girişim olacak." değerlendirmesini yaptı.

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