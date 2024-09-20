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  • İletişim Başkanı Altun: Bu soykırıma sessiz kalmak, tüm bu trajediye de ortak olmaktır
Politika

İletişim Başkanı Altun: Bu soykırıma sessiz kalmak, tüm bu trajediye de ortak olmaktır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, 'Bugün, soykırımın 350. günü. Bu soykırıma sessiz kalmak, tüm bu trajediye de ortak olmaktır. Adalet adına, insanlığın vicdanı adına, yarınlarımız adına artık sesimizi yükseltmeli, bu katliamı durdurmak için bir an evvel harekete geçmeliyiz.' ifadesini kullandı.

AA20 Eylül 2024 Cuma 20:22 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Bu soykırıma sessiz kalmak, tüm bu trajediye de ortak olmaktır
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Altun, sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'de 350 gündür devam eden, masum sivilleri hedef alan saldırılarına ilişkin videoyu paylaştı.

Gazze halkının, dünyanın şahit olduğu en vahşi saldırılardan birine 350 gündür maruz kaldığına dikkati çeken Altun, insanlığın, 7 Ekim 2023'ten bu yana vicdanlarda derin yaralar açan bu trajediyi izlediğini vurguladı.

Altun, şunları kaydetti:

"Gazze'de insanlığın utanç sayfası yazılıyor. Şehirler bombalanıyor, camiler, hastaneler, okullar yerle bir ediliyor. Masum siviller, gazeteciler, çocuklar ve hatta bebekler bilinçli ve sistemli şekilde hedef alınıyor. Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, kural tanımaz bir şekilde doğru bilgi kaynaklarına yönelik baskı ve şiddet politikası yürütüyor. Hakikat uğruna bölgede yaşananları dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler, katlediliyor. Bugün, soykırımın 350. günü. Bu soykırıma sessiz kalmak, tüm bu trajediye de ortak olmaktır. Adalet adına, insanlığın vicdanı adına, yarınlarımız adına artık sesimizi yükseltmeli, bu katliamı durdurmak için bir an evvel harekete geçmeliyiz."

Altun'un paylaştığı videoda, İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den bu yana 350 gündür devam eden saldırılarında 16 binden fazlası çocuk, 11 binden fazlası kadın 41 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğine, 95 binden fazla Filistinlinin yaralandığına, işgalci İsrail'in Gazze'de 18 yaşın altında 11 binden fazla çocuğu, 1 yaşın altında en az 700 bebeği katlettiğine dikkat çekiliyor.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • İletişim Başkanı Altun
  • gazze

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