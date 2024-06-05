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Politika

İletişim Başkanı Altun: Bunu sağlamak, hepimizin görevi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Unutmayalım ki gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı var. Bunu sağlamak, hepimizin görevidir.' ifadesini kullandı.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 21:05 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Bunu sağlamak, hepimizin görevi
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gelecek nesiller için sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin öncelikli sorumluluğu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan, bir küresel çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi'yle de ortak evimiz dünyamıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Unutmayalım ki gelecek nesillerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı var. Bunu sağlamak, hepimizin görevidir. Türkiye Çevre Haftası'nı ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum."

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