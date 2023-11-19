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Politika

İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği yolda çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Sadece Gazze ve Filistin için değil, dünyanın her yerinde meydana gelen zulümlere ve adaletsizliklere karşı, hesap kitaptan ırak, hasbi bir şekilde sesini yükselten, çabalayan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği ve öncülük ettiği yolda dünya barışı için çalışmaya devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

AA19 Kasım 2023 Pazar 00:24 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği yolda çalışmaya devam edeceğiz
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman, mekan ve muhatap ayrımı gözetmeksizin doğruları söylemekten asla çekinmediğini, Almanya'da yaptığı konuşma ile barışın, adaletin ve hakikatin dünyadaki en önemli temsilcilerinden biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Sadece Gazze ve Filistin için değil, dünyanın her yerinde meydana gelen zulümlere ve adaletsizliklere karşı, hesap kitaptan ırak, hasbi bir şekilde sesini yükselten, çabalayan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği ve öncülük ettiği yolda dünya barışı için çalışmaya devam edeceğiz."

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