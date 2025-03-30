İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2025 Pazar / 1 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İletişim Başkanı Altun: Gelecek nesillere yaşanabilir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur
Politika

İletişim Başkanı Altun: Gelecek nesillere yaşanabilir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir ve ihya edilmiş bir dünya bırakmak, hepimizin ortak sorumluluğudur.' ifadesini kullandı.

AA30 Mart 2025 Pazar 14:53 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Gelecek nesillere yaşanabilir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur
ABONE OL

Altun, sosyal medya hesabından, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

İnsanoğlunun, globalleşme, artan üretim araçları ve yaygın sanayiyle birlikte doğayla kurduğu kadim dengeyi adım adım kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Bu süreçte sıfır atık, yalnızca bir geri dönüşüm hareketi değil; aynı zamanda insanın tabiatla olan ilişkisini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini hatırlatan güçlü bir çağrıdır. Bugün, bireylerden kurumlara, devletlerden uluslararası kuruluşlara kadar herkesin daha temiz ve yaşanabilir bir dünya idealine katkı sunma sorumluluğu vardır. Bu bilinç doğrultusunda, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirilen Sıfır Atık Hareketi, Türkiye'nin bu alandaki liderliğini perçinlemiş, küresel farkındalığın oluşumuna da öncülük etmiştir."

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı olarak büyük dönüşüm hareketini destekleme, sıfır atık bilincini topluma yayma ve çevre hassasiyetini artırma noktasında üzerlerine düşeni yapmayı sürdürdüklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir ve ihya edilmiş bir dünya bırakmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu kıymetli emaneti korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak adına hep birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

  • Cumhurbaşkanı İletişim
  • Daha Temiz Dünya
  • Ortak Sorumluluk
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • İletişim Başkanı Altun

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.