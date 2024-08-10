İletişim Başkanı Altun, sosyal medya uygulaması Instagram'ın açıldığı ilk dakikada şehit İsmail Heniyye için taziye paylaşımı yaptı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, META ile anlaşmanın sağlandığını açıkladı ve Instagram'a saat 21.30 itibariyle erişimin sağlandığını duyurdu. Instagram'ın açıldığı ilk dakikada İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan anlamlı bir paylaşım geldi.

Altun, paylaşımında şehit İsmail Heniyye için taziye paylaşımı yaptı.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniyye'yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin Özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemiz sürecek."